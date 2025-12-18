Joker Out v popolni kontroli misterioznih žensk

Joker Out bodo leto sklenili v vrhunski formi. Njihova jesenska evropska turneja je naletela na izjemen odziv, razprodane dvorane vse od Londona, Vilne, Varšave in Dunaja pa so že po nekaj taktih posvojile skladbo Supersonic, se obarvale v neon zeleno in oddale supersonične vibracije. Zato je izid novega singla z videospotom idealen zaključek leta.

Joker Out so s singlom Supersonic prekosili sami sebe in podrli lastne rekorde. FOTO: Vita Velikanje

Futurističen videospot s skrivnostnimi ženskami

Novi videospot Supersonic je vizualni izlet v alternativni svet, kjer se ljubezen ne pretaka po žilah, ampak po kablih. "Tokrat smo želeli z videom pokazati drug svet, tistega, kjer je vse videti pod popolno kontrolo, a v resnici vse poganja neukrotljiva energija," so povedali Joker Out, ki so navdih za podobo spota našli v futurističnih klasikah. V zgodbi videa so člani benda postavljeni v svet, kjer jih skrivnostne ženske usmerjajo, vodijo in dobesedno napajajo s supersonično energijo.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Zakulisje snemanja videospota Supersonic skupine Joker Out. Vita Velikanje

Joker Out so povedali, da si bodo snemanje zapomnili po mrazu in vlagi v kamnolomu. Vita Velikanje

Za video podobo je poskrbel Andraž Drobnič (Karlo Kirri). Vita Velikanje

Sodelovale so tudi 'skrivnostne ženske'. Vita Velikanje

Bobnar Jure Maček v kadru. Vita Velikanje









"Videospot si bomo zagotovo zapomnili po mrazu in vlagi v kamnolomu. Ampak je bilo vredno glede na končni izdelek. To je prvi projekt, ki smo ga v celoti naredili in posneli z Andražem Drobničem (Karlo Kirri). Večino spota smo posneli v kamnolomu marmorja Hotavlje. Spot je izlet v futurističen, rahlo distopičen svet, v katerem se ljubezen pretaka po kablih namesto po žilah. Člani benda smo v popolni kontroli misterioznih žensk, ki nas napajajo s supersonično energijo. Inspiracijo za vizuale smo jemali iz futurističnih klasik - Matrica in Dune," nam je povedala peterica, ki bo naslednje leto s posebnim dogodkom obeležila desetletje delovanja.

Pesem Supersonic je že ob izidu sprožila izjemne odzive občinstva, z videospotom pa pesem doživlja še vizualno nadgradnjo – drzno, napeto in igrivo, kot mladeničem tudi pritiče. To je prvi singel zasedbe v slovenščini po dolgem času, na družbenem omrežju TikTok pa je postal viralen še pred samim uradnim izidom.

10 let Joker Out in mednarodni uspeh