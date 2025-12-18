Naslovnica
Joker Out v popolni kontroli misterioznih žensk

Ljubljana, 18. 12. 2025 09.11 pred 57 minutami 2 min branja 5

Avtor:
Klavdija Zver
Joker Out

Joker Out so se nedavno vrnili z izjemno uspešne evropske turneje, v sklopu katere so nastopili v osmih državah, predvsem domače oboževalce pa so razveselili z izdajo nove pesmi Supersonic, ki je že podrla kar nekaj njihovih rekordov. Uspešnica, ki je na več pretočnih platformah presegla več kot pol milijona predvajanj, je dobila tudi videospot, zanj pa je morala peterica tudi stisniti zobe.

Joker Out bodo leto sklenili v vrhunski formi. Njihova jesenska evropska turneja je naletela na izjemen odziv, razprodane dvorane vse od Londona, Vilne, Varšave in Dunaja pa so že po nekaj taktih posvojile skladbo Supersonic, se obarvale v neon zeleno in oddale supersonične vibracije. Zato je izid novega singla z videospotom idealen zaključek leta.

Joker Out so s singlom Supersonic prekosili sami sebe in podrli lastne rekorde.
Joker Out so s singlom Supersonic prekosili sami sebe in podrli lastne rekorde.
FOTO: Vita Velikanje

Futurističen videospot s skrivnostnimi ženskami

Novi videospot Supersonic je vizualni izlet v alternativni svet, kjer se ljubezen ne pretaka po žilah, ampak po kablih. "Tokrat smo želeli z videom pokazati drug svet, tistega, kjer je vse videti pod popolno kontrolo, a v resnici vse poganja neukrotljiva energija," so povedali Joker Out, ki so navdih za podobo spota našli v futurističnih klasikah. V zgodbi videa so člani benda postavljeni v svet, kjer jih skrivnostne ženske usmerjajo, vodijo in dobesedno napajajo s supersonično energijo.

"Videospot si bomo zagotovo zapomnili po mrazu in vlagi v kamnolomu. Ampak je bilo vredno glede na končni izdelek. To je prvi projekt, ki smo ga v celoti naredili in posneli z Andražem Drobničem (Karlo Kirri). Večino spota smo posneli v kamnolomu marmorja Hotavlje. Spot je izlet v futurističen, rahlo distopičen svet, v katerem se ljubezen pretaka po kablih namesto po žilah. Člani benda smo v popolni kontroli misterioznih žensk, ki nas napajajo s supersonično energijo. Inspiracijo za vizuale smo jemali iz futurističnih klasik - Matrica in Dune," nam je povedala peterica, ki bo naslednje leto s posebnim dogodkom obeležila desetletje delovanja.

Pesem Supersonic je že ob izidu sprožila izjemne odzive občinstva, z videospotom pa pesem doživlja še vizualno nadgradnjo – drzno, napeto in igrivo, kot mladeničem tudi pritiče. To je prvi singel zasedbe v slovenščini po dolgem času, na družbenem omrežju TikTok pa je postal viralen še pred samim uradnim izidom.

10 let Joker Out in mednarodni uspeh

Peterica bo prihodnje leto obeležila že 10 let delovanja, ob tem se ne veselijo zgolj uspeha na domačih tleh, temveč tudi širše. Njihova mednarodna baza oboževalcev je močnejša kot kadarkoli prej, saj se vstopnice za njihov dogodek prodajajo v skoraj 40 državah sveta. Najmočnejši prodajni odziv prihaja iz Finske, države, kjer so Joker Out letos doživeli enega najbolj nepozabnih koncertnih sprejemov. Finsko občinstvo je bend pospremilo z izjemno energijo, tamkajšnji oboževalci pa veljajo za ene najbolj predanih in glasnih. Sledijo jim oboževalci iz Nemčije, Hrvaške, Nizozemske in Švedske. Velika mednarodna razsežnost dogodka pa se kaže tudi v prihodu obiskovalcev iz oddaljenih držav, kot so Kanada, Japonska, Rusija in Nova Zelandija.

V Slovenijo prihaja predstava K-pop Forever!

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

komarec
18. 12. 2025 12.10
Živimo v državi, ki še zdavnaj ni demokratična vsaj kar se tiče svobode govore, saj lahko komentiramo samo tisto kar jim paše. Pravijo, da v komunizmu nismo smeli komentirati nekaterih stvari sicer so bile sankcije, danes je hujše.
Odgovori
0 0
peT99
18. 12. 2025 12.04
rang "backstreet boysev"... ciljna skupina so najstnice. S tem sicer ni nič narobe, je pa nenavadno da se takšne bande kuje v zvezde :)
Odgovori
0 0
SpamEx
18. 12. 2025 12.00
umetna skupina
Odgovori
0 0
BrainDance
18. 12. 2025 11.39
Prvič slišim...also pol milijona ogledov pa res ni veliko :D
Odgovori
+0
1 1
bb5a
18. 12. 2025 11.29
To pa že res težko narediš večje sra*je...
Odgovori
+3
4 1
bibaleze
