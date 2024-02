Joker Out vabijo glasbenike, da na njihovi turneji nastopijo kot predskupina

Joker Out so trenutno ena najbolj priljubljenih glasbenih skupin ne le v Sloveniji, ampak v Evropi. A tudi fantje so bili nekoč samo mladi nadobudni glasbeniki, ki so si morali pot na glasbeno sceno še utreti. S pridnostjo in vztrajnostjo jim je uspelo, a Bojan, Kris, Jure, Jan in Nace še vedno niso pozabili, kako naporno se je vzpenjati na vrh. Prav zato so se odločili, da bodo pomagali vsem tistim, ki si želijo uspeti v glasbenem svetu.

Na Instagramu so objavili simpatičen posnetek, v katerem so ljudi pozvali k sodelovanju. "To je sporočilo za vse vzhajajoče glasbenike v Evropi in njihove oboževalce. Vse odkar smo začeli kot Joker Out, smo si želeli nastopati na koncertih pred živim občinstvom in biti kot predskupina drugim bendom. Zdaj gremo na našo prvo evropsko turnejo in radi bi pomagali ostalim glasbenikom doseči svoje cilje. Vsi glasbeniki iz držav, kjer bomo nastopili, se lahko prijavite na razpisana mesta na naši spletni strani in ste izbrani kot predskupina," so povedali v posnetku in dodali, naj oboževalci označijo, katere lokalne izvajalce bi želeli videti z njimi na odru.