Joker Out vrhunsko nadvladali Stožice

Najuspešnejša domača zasedba ta hip Joker Out je na največjem dogodku kariere nastopila pred dvanajst tisočglavo množico vreščečih oboževalk in oboževalcev. V slabih dveh urah so se sprehodili čez svojo kariero, pokorili dvorano Stožice, občinstvo, ki je bilo prisotno iz kar 27 držav, pa je doseglo tudi rekord v glasnosti.

Po tem, ko se je lep jesenski dan prevešal v večer, so Stožice zasijale v živo rdeči zarji, neznansko število ljudi pa se je postavilo v vrste okoli stožiške dvorane, saj je naposled po več kot letu dni od napovedi nastopil večer, ko so Bojan, Kris, Nace, Jan in Jure imeli nalogo, da uprizorijo doslej največji koncert v njihovem življenju.

icon-expand Joker Our so v Stožicah priredili največji koncertni spektakel v karieri. FOTO: Miro Majcen

Pred njimi sta oder ogrevala Buč Kesidi, Zoran Zarubica in Luka Racić, indie rockerski duo, ki je zdaj Jokerjem vrnil uslugo, ko sta poleti obe zasedbi v obratnem vrstnem redu nastopili na zagrebški Šalati. "Z Joker Out sva se spoznala lani v Kinu Šiška, ko sta Bojan in Magnifico delala sklece v zaodrju, haha. Sprva jim nisva verjela, ko so dejali, da so rezervirali Stožice, zato sva se sama potrudila, da sva razprodala Šalato, kjer so bili oni nama predskupina. Uspelo jim je doseči veliko več kot večini v glasbenem poslu, kar je neverjetno. Nama je v Sloveniji všeč, Joker Out pa so s svojim prebojem pomagali tudi ostalim, saj so dokazali, da lahko uspeš tudi v svojem jeziku, ljudje pojejo z njimi. Pokazali so, da lahko z glasbo dosežeš vse, če verjameš vase in imaš rad, kar delaš," sta nam povedala Luka in Zoran, ki sta uprizorila energično polurno indie rock lekcijo s pesmimi, kot so Euforija, Curimo po asfaltu in Nema ljubavi u klubu, ki imajo, poleg melodičnosti, tudi pop in plesne prvine.

icon-expand Bojan in druščina so v izvrstni koncertni kondiciji. FOTO: Miro Majcen

Nekaj minut pred 21. uro pa se je začel "the final countdown" (končno odštevanje op. p.), ko smo lahko na velikanskem polkrožnem ekranu ugledali zvezde večera, kako se pripravljajo v zadnjih trenutkih preden so dejansko stopili na oder. Točno ob napovedani uri, pa so se na odru pojavili Bojan, v črno-vijolični srajci z izvezenim imenom na črnih hlačah, Jan v prosojni črni mrežastni majici z našitimi idrijskimi čipkami, Kris v črnem bleščečem topu z rokavicami namesto rokavov in črnih svilenih hlačah, Nace v črni majici brez rokavov in visečim nakitom čez črne hlače ter Jure v črni jakni s svetlečimi resicami, ki pa jo je hitro slekel, da je tekom koncerta njegov torzo krasil zgolj bleščeči nakit.

icon-expand Jan si je lahko dal duška med eno od njegovih kitarskih solaž. FOTO: Miro Majcen

Koncert so pričeli z novim singlom Sunny Side of London, pri katerem je takoj ob besedilu "kričite tako glasno kot le morete" prišlo na vrsto testiranje glasilk vseh prisotnih v dvorani, podobno kot tudi pri drugi pesmi Gola. "Stožice, ste zares tukaj?" je vprašal Bojan, ko je pozdravil 12-tisočglavo množico, ki je vzrojila v navdušenju. "Dajmo koncert začeti z rekordom," je dvorano izzval pevec, ki mu je potem občinstvo odgovorilo tako, da je decibel meter pomeril glasnost 127,9 dB, kar je bil nov rekord na lestvici najglasnejših oboževalcev. Navdušenje se je stopnjevalo tudi pri pesmih Bele sanje, Plastika in Proti toku, ko so postregli tudi z dimnimi topovi, ki so poskrbeli za dodatni vizualni efekt. Sicer pa smo dogajanje lahko spremljali na dveh gigantskih ekranih ob strani in polkrožnem na sredini, kjer so imeli prenos večinoma s posebnimi barvno-vizualnimi efekti. Jokerji so nam dali vedeti, da jim veličastni spektakel veliko pomeni, saj takih ekranov, tako po velikosti kot kvaliteti, ne vidimo prav pogosto in so s tem "dali v koš" večino svetovno poznanih izvajalcev oz. zasedb.

icon-expand Nace in Kris v akciji. FOTO: Miro Majcen

"Dajmo se delat, da smo v klubu za dvesto ljudi, da se vsi vidimo. Živjo, živjo, živjo ... tudi vsem, ki ste prišli iz tujine," je predlagal Bojan in potem tudi v angleščini pozdravil vse tiste, ki so ji prišli poslušat iz drugih držav. Zaupal nam je, da naj bi bili ljudje na koncertu iz kar 27 držav, poleg Slovenije, Hrvaške, Avstrije, Nemčije, Poljske, Srbije, Italije, Češke, tudi iz Finske, Danske pa preko ZDA, Kanade, vse do Ukrajine, Velike Britanije, Luksemburga, štirje pa menda celo s Fidžija. "Hvala vam, ker ste naš Dopamin," je napovedal naslednjo pesem, pri Padam pa so vsi na odru dobesedno popadali po tleh in večinoma v leže izvedli omenjeno pesem, nadaljevali so z nekoliko "trippy" skladbo Demoni v srbohrvaškem jeziku, kar so ponazorili z odštekanimi fraktalnimi vzorci v ozadju, nato pa užgali še Katrino, ki jo sicer ponavadi zaigrajo kot uvodno pesem. Pri skladbah A sem ti povedal in Omamljeno telo se jim je pridružil še pihalni trio na trobenti, pozavni in saksofonu. "To je najboljši klub v našem življenju!" je Stožicam navrgel pevec, ki je nadaljeval zgodbo o tem, da naj si vsi predstavljamo, da smo na manjšem, intimnem koncertu.

icon-expand Baloni in lučke med pesmijo Novi val proti koncu nastopa. FOTO: Miro Majcen

Kot presenečenje večera sta se jim, tako kot leta 2017, ko so v Stožicah nastopili prvič, kot predskupina predskupine na dogodku Ritem mladosti, pridružila nekdanja člana, Matic Kovačič in Martin Jurkovič, z njima pa so ob bučnem navdušenju njihovih pravovernih oboževalk izvedli njihov prvi hitič Kot srce, ki kri poganja. Čeprav ga, zanimivo, mlajše najstnice, katerih odstotek v dvorani je bil neverjetno visok, morda sploh niso kaj prida poznale ali vsaj ne toliko kot ostale pesmi z obeh albumov. Osemdeset minut koncerta so do uradnega konca pripeljali s skladbami Metulji, Vse kar vem, Barve oceana, katere so s solo vložki popestrili Kris, Jan in Jure, za zaključni trojček pa so poskrbele pesmi Ngvot, Vem da greš in Ne bi smel. Čeprav so se pred našimi očmi zavrteli napisi na črni podlagi, kot ob koncu kakšnega filma, nihče ni hotel verjeti, da je bil to zares konec.

icon-expand S pesmijo Carpe Diem so sklenili vrhunsko predstavo pred 12 tisoč ljudmi. FOTO: Miro Majcen

Ki v resnici tudi ni bil, saj so se fantje hitro vrnili na oder in zaigrali pesmi Ona, pri kateri se je spet vrnila pihalna sekcija, Tokio in Umazane misli. Pri slednji so dvorano preplavili velikanski beli napihnjeni baloni, na veselje vseh, ki so si jih neutrudno in z velikim veseljem podajali sem ter tja po dvorani. Predzadnja pesem večera je bila odlična skladba Novi val, ko so v dvorani zagorele barvne lučke na mobilnih telefonih, kar je bila zasluga nekaj deklet, ki so pred začetkom delila trikotnike iz pisanih papirčkov, ki jih je bilo moč pritrditi na lučke na telefonih. "Hvala vam, ker uživate v novem valu," se je ob koncu zahvalil Bojan.

icon-expand FOTO: Miro Majcen icon-chevron-left icon-chevron-right

Po krajšem evrovizijskem uvodu nekaterih insertov, ki so jih posneli ob bok svojih evrovizijski izkušnji v Liverpoolu, so se fantje preoblekli v oprave, ki so jih nosili prav pred očmi multimilijonske evrovizijske publike in izvedli še Carpe Diem. "Radi vas imamo, hvala vam, ker ste tukaj, cenite se, imejte se radi in užijte vsak dan!" je pevec povedal ob koncu. Vse skupaj je bila samo še pika na i popolnemu večeru, ki je bil zagotovo vrhunec njihovih mladih življenj in nova (verjetno zlata) kljukica na seznamu velikih dosežkov njihove vedno bolj cvetoče kariere. Takoj po koncertu povsem prazne glave "Ogromno občutkov sem si predstavljal za po koncertu, a iskreno trenutno nimam prav nobenega občutka, kaj se pravzaprav dogaja," je pred sedmo silo po koncertu priznal pevec, ostali pa so mu pritrdili, da se počutijo podobno. "Meni se zdi, da gremo zdaj na turnejo po takih dvoranah," je humorno dodal Jure.

icon-expand Po koncertu so bili srečni in evforični, a so priznali, da povsem izpraznjenih glav. FOTO: Miro Majcen

Kaj pa solze sreče, kriki olajšanja in skale, odvaljene od kakšnega srca? "Zaenkrat smo bili samo pod tušem sreče, solze pa ponavadi pridejo naslednji dan, ko se stopimo v materinem objemu," je skulrano povedal Jan, kot zna samo on. "Zakaj ne jokamo, jokali smo po Cvetličani in po Križankah, zelo. Zakaj pa tukaj ne? Pred koncertom smo dejali, da komaj čakamo, da se zjokamo po koncertu, ker že dolgo nismo jokali, lahko pa rečem, da srčno upam, da se bo to res zgodilo v materinem objemu," je razmišljal pevec. "Jaz sem jokal pri Novem valu, sem imel pristno izkušnjo," pa se je za povrhu pošalil Kris. Joker Out se odpravljajo na skupne počitnice na Tajsko, potem pa jih od konca oktobra naprej čakajo koncerti v Novem Sadu, na Dunaju, Beogradu, Zagrebu, Varšavi, Pragi, Amsterdamu, Madridu, Barceloni, Wroclavu, Poznanu in še kje, decembra pa jih lahko ujamete tudi v Celju, Mariboru in v Novem mestu.