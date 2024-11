Joker Out z dobrodelno gesto za Srbijo: Država in mesto žalujeta, mi pa z njima

Srbijo je v začetku novembra pretresla tragedija, ko se je na železniški postaji v Novem Sadu zrušil nadstrešek, pod seboj pa pokopal več ljudi in terjal 15 smrtnih žrtev. "Država in mesto žalujeta, mi pa z njima," so nam povedali Joker Out, ki se v sklopu promocijske turneje novega albuma odpravljajo tudi v Srbijo. Prav zato, ker se tja vedno radi vračajo, so se odločili za dobrodelno gesto, s katero bodo izkazali spoštovanje do svojih tamkajšnjih oboževalcev in vseh ostalih, ki še vedno žalujejo. Celotni izkupiček od koncerta bodo namenili družinam tragično umrlih.