Joker Out z novim videospotom za pesem Umazane misli

Po tem, ko je skupina v radijski eter spustila pesem z naslovom 'Umazane misli', sedaj predstavlja še videospot za skladbo, ki je njihovo najmočnejše koncertno orožje. Fantje iz zasedbe so si spot zamislili v izvedbi, ki spominja na priljubljene karaoke v upanju, da ob glasbi zapoje čim več poslušalcev.

Člani skupine Joker Out pravijo, da je koncept za spot Umazane misli zelo preprost. Je namreč njihova verzija karaoke videa, s kateri pa upajo, da bodo poslušalce spodbudili h glasnemu petju. ''Želeli smo le ujeti dobro vzdušje, ki ga imamo člani benda med sabo in brez zavor zaplesati tako neumno, kot da smo za zidovi svoje sobe," so zgodbo novega spota na kratko predstavili glasbeniki Bojan, Kris, Jan,Matic in Martin.

icon-expand Joker Out predstavljajo videospot za eno svojih najmočnejših koncertnih orožij. FOTO: Jan Pirnat

"Pravzaprav smo veseli, da smo morali posneti točno tak spot, saj se nam ni bilo treba zaradi koronski omejitev ničemur zares odreči. Razmišljali smo o scenarijih, kjer bi moralo biti prisotnih več ljudi, a smo se instinktivno vrnili nazaj k ideji, ki je preprosta, a hkrati izredno učinkovita,''pravijo. Fantom se je na sceni pridružilo še nekaj mičnih gospodičen, seveda pa je bila zraven tudi gostujoči glas, Iza Alibegić, skrito orožje radijske verzije pesmi, ki je sicer že nekaj časa eden od vrhuncev vsakega koncerta skupine Joker Out.

Videospot za Umazane misli je režiral Mark Pirc, kreativni direktor in režiser Studia 7, ki skozi glasbene in promocijske filmčke ter grafike odlično razvija vizualno identiteto skupine Joker Out. So pa morali vsi vpleteni tokrat ustvarjalno zelo prilagajati ne le vsebino, ampak tudi izvedbo, ki jo narekujejo koronska pravila. "Za nami in pred nami so težki časi za videoprodukcijo, ker smo pri opravljanju storitev vezani na hitro spreminjajoče se predpise. Ta spot je bil izvirno zasnovan drugače, a smo se morali prilagoditi, snemanje postaviti v varno okolje in ga ustvariti z omejenim številom na prizorišču prisotnih ljudi. Vseeno pa je končni izdelek točno to, kar smo želeli prikazati: preprostost, vzdušje in še večji poudarek na shegadelic rock 'n' rollu," je pojasnil pred premiero.

icon-expand Joker Out že komaj čakajo, da se bodo lahko vrnili na koncertne odre. FOTO: Andrej Matjašič

Ljubljanska peterica Joker Out že nekaj časa opozarja nase z dobro glasbo in spoti, njihova priljubljenost pa ni omejena le na družabna omrežja, ampak se čuti tudi na terenu. Po letih kaljenja, nase so opozorili tudi z zmago na Špil ligi v Kinu Šiška ter skladbama Kot srce, ki kri poganja inOmamljeno telo, so se konec lanskega leta povezali s prekaljenim producentom Žaretom Pakom. Prvi rezultat tega sodelovanja pa je bil hit Gola, ki je osvojil radijske poslušalce, predvsem pa je tako geografsko kot starostno še razširil njihovo vseslovensko občinstvo. Leto 2020 so že pobarvali z odličnim komadom in videospotom Vem, da greš, zaključila pa ga bo nova verzija skladbe Umazane misli.Ta je po videnem pod koncertnimi odri eden nespornih favoritov njihovega občinstva.