Joker Out z novo skladbo Everybody's Waiting

Joker Out so predstavili težko pričakovano novo skladbo. Pesem z naslovom Everybody's Waiting predstavlja za zdaj še nepoznano plat skupine, saj se precej razlikuje od ostalih, ki smo jih izpod njihovih prstov vajeni. Je plod ustvarjanja v Londonu, kamor so se po razprodanih Stožicah in daljšem dopustu odpravili, da bi izven cone udobja ustvarili nov album. Skladba nosi prav poseben in globok pomen, saj govori o težavi, ki v današnjem hitrem svetu pesti mnoge mlade ljudi - o tesnobi.

Člani skupine Joker Out so prvič po začasni selitvi v London predstavili novo skladbo Everybody's Waiting. Gre za prvo izdajo po njihovem odhodu v London, kamor so odšli začetek letošnjega leta ustvarjat nov album. Skladba se korenito razlikuje od njenih predhodnic, nosi pa tudi prav poseben pomen. Skupaj z videospotom so jo predstavili dva tedna pred začetkom velike evropske turneje.

Skladba je bila ustvarjena lani poleti, ko je skupina snemala pesem Sunny Side of London. Nosi močno sporočilo, saj je nastala po tem, ko je glavni pevec skupine Bojan Cvjetićanin na odru doživljal nenadne napade tesnobe. S tematiko pesmi so se želeli približati mladim, ki se vse večkrat soočajo s tovrstnimi težavami in se tako s pesmijo kot z videospotom lahko poistovetijo. Skladbo je produciral Žarko Pak, miks je ustvaril z grammyjem nagrajeni producent Sebastian Krys, za zvok pa je poskrbel večkrat nagrajeni glasbeni producent Maor Appelbaum. Poleg pesmi so predstavili tudi videospot, ki sta ga režirala prav Bojan, za katerega je bila to prva tovrstna izkušnja, in dolgoletni sodelavec skupine Mark Pirc. Glavno vlogo v spotu je odigral igralec Jan Gerl Korenč, ki ga lahko spremljamo v slovenskih kinematografih v filmu Gepack. Zgodba se odvija v udobju doma, kjer se glavni lik sooča s svojimi notranjimi boji, okoli njega pa celoten band igra in s tem privzdigne vlogo umetnosti pri premagovanju osebnih težav.