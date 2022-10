Priljubljena domača skupina Joker Out po nastopu na Exitu in dobrih odzivih na album nadaljuje spogledovanje z bratsko soseščino. Demoni so tako prvi singel, namenjen občinstvu širše regije. Fantje so za noč čarovnic izdali tudi uraden videospot za omenjeni singel.

Demoni, precej plesno obarvana kitarska skladba z besedilom v srbščini, so prva uradna izdaja za tržišče bivše skupne države, ki so ga fantje iz skupine Joker Out že izkusili ob letošnjem nastopu na festivalu Exit ter se mu nameravajo v bodoče posvetiti z načrtovanimi promocijskimi aktivnostmi in koncerti.

icon-expand Joker Out za noč čarovnic z novim videospotom za singel Demoni. FOTO: Primož Lukežič

"Originalni 'beat' za to pesem je ustvaril Damjan Jovič, vodja kolektiva Dravle Records, ki je najbolj znan po ustvarjanju hip hopa in plesne glasbe. Bojan je na tisto podlago napisal refren in nam vse skupaj pokazal na vaji, potem pa smo skladbo skupaj odpeljali v bolj bendovske vode in iz nje napravili, to kar slišite," so o nastajanju singla povedali glasbeniki, ki na noč čarovnic izdajajo tudi videospot.