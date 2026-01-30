Naslovnica
Glasba

Joker Out združili moči s srbskim fenomenom Devitom

Ljubljana, 30. 01. 2026 11.57 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Joker Out in Devito

Joker Out so koledarsko leto začeli z glasbeno potezo, ki jih brez ovinkarjenja katapultira v regionalni glasbeni vrh. Izredno uspešen singel Supersonic, ki je že takoj po izidu zaživel na evropskem koncertnem terenu in zasvojili občinstvo, zdaj pa v sodelovanju s srbskim fenomenom Devitom dobiva še udarnejšo izdajo.

Joker Out v sodelovanju z enim največjih zvezdnikov sodobne balkanske trap in pop-rap scene ter enim najbolj prepoznavnih imen regije – Devitom, predstavljajo novo, bolj udarno različico singla Supersonic. Že samo kratek napovednik je na TikToku v hipu presegel 4 milijone ogledov, kar jasno nakazuje na potencial enega najodmevnejših glasbenih crossoverjev letošnjega leta.

Joker Out so pri novi različici pesmi Supersonic združili moči z Devitom.
Joker Out so pri novi različici pesmi Supersonic združili moči z Devitom.
FOTO: Vita Orehek

Že v zgodnji fazi skladbe Supersonic so fantje čutili, da kliče po duetu, Devito pa je bil od vsega začetka prva izbira. A ne zaradi žanra, ampak zaradi energije in občutka."Bojan je Devitu poslal demo verzijo, ki smo jo ustvarili na vajah," pojasnjujejo člani skupine. Srbski zvezdnik pa ni dolgo čakal z odgovorom in kot dodajajo Jokerji: "Devito je odgovoril z glasovnim sporočilom, da je komad bomba in da ga moramo nujno narediti skupaj." Bojan Cvjetićanin, ki je tudi avtor besedila, ob tem dodaja, da je sodelovanje skladbi prineslo dimenzijo, ki je v slovenščini morda ostala med vrsticami: "V bistvu je zdaj zgodba komada Supersonic veliko bolj erotično nabita, kot sem si to upal ubesedit v slovenščini, zato se mi zdi, da je ta pravi naboj prinesel Devito. Komad je zdaj bolj direkten in surov. Dobil tisto, kar je vedno imel v sebi."

Devito – mit in ikona nove generacije

Devito v projekt Supersonic prinaša hladno samovšečnost in eskapizem mladega Balkana, kar v kombinaciji z energičnostjo Joker Out ustvarja presenetljivo organsko celoto. Ni zanemarljivo, da je srbski zvezdnik eden največjih predstavnikov sodobne balkanske trap in pop-rap scene, in da je z zavestno anonimnostjo pod prepoznavno masko zgradil unikatno blagovno znamko, ki nagovarja celotno regijo.

Kljub različnim glasbenim ozadjem so se Jokerji in Devito ujeli in ne skrivajo navdušenja. Nova različica Supersonic tako ni zgolj nadgradnja že potrjenega hita, temveč autentično srečanje dveh močnih avtorskih svetov, ki dokazuje, da najboljše regionalne zgodbe nastajajo tam, kjer se brišejo meje med žanri, scenami in pričakovanji.

joker out devito supersonic pesem

