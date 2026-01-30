Joker Out združili moči s srbskim fenomenom Devitom

Že v zgodnji fazi skladbe Supersonic so fantje čutili, da kliče po duetu, Devito pa je bil od vsega začetka prva izbira. A ne zaradi žanra, ampak zaradi energije in občutka."Bojan je Devitu poslal demo verzijo, ki smo jo ustvarili na vajah," pojasnjujejo člani skupine. Srbski zvezdnik pa ni dolgo čakal z odgovorom in kot dodajajo Jokerji: "Devito je odgovoril z glasovnim sporočilom, da je komad bomba in da ga moramo nujno narediti skupaj." Bojan Cvjetićanin, ki je tudi avtor besedila, ob tem dodaja, da je sodelovanje skladbi prineslo dimenzijo, ki je v slovenščini morda ostala med vrsticami: "V bistvu je zdaj zgodba komada Supersonic veliko bolj erotično nabita, kot sem si to upal ubesedit v slovenščini, zato se mi zdi, da je ta pravi naboj prinesel Devito. Komad je zdaj bolj direkten in surov. Dobil tisto, kar je vedno imel v sebi."