Joker Out že s prvencem zadeli 'jackpot'!

Joker Out so izdali odličen prvenec z desetimi skladbami, med katerimi lahko vsak najde nekaj zase.

Fantje iz zasedbe Joker Out, Bojan, Jure, Kris, Martin in Jan, so se sami poimenovali kot "shagadelic" rokerji, morda veliki oboževalci Austina Powersa. Yeah baby! Ta oznaka pravzaprav niti ni tako zgrešena, če smo že pri njih, četudi niso ravno potrebne ali nujne. Ko se človek vpraša, kaj sicer predstavljajo, kaj igrajo, se ni težko strinjati, da so v bistvu velik magnet za ženske, pa naj bodo to rosne najstnice, dekleta njihovih let ali pač dame v najlepših letih. In če to prevedemo v njihov jezik, torej logično pristanemo pri "shagadelic" rocku, ki je odlična prispodoba za vse vlažne ženske hlačke na nedavnih dveh razprodanih koncertih v Cvetličarni.

Če pogledamo nazaj, je bil njihov vzpon dokaj meteorski. Že v Špil ligi in s prvo pesmijo, Kri, ki srce poganja, smo lahko videli, kam "pes taco moli", pardon, na kakšne strune igra Bojan Cvjetićanin, ki je v nekaj letih iz simpatičnega smrkavca zrasel v pravi strup za ženske. Te ga kajpak obožujejo, in to ne brez razloga. Zanimivo je opazovati, kako sta se v pesmih in videospotih spreminjala njegova pojava in tudi glas.