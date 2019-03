Jon Spencer z udarnimi hiti alternativnega podzemlja

Legendarni stari maček newyorškega podtalja Jon Spencer se je tokrat v Slovenijo vrnil v svoji najnovejši inkarnacijo, z zasedbo The Hitmakers. Lani je predstavil svoj samostojni prvenec Spencer Sings The Hits, kar je zdaj predstavil tudi v polni Komuni Kina Šiške.

Jon Spencer and the Hitmakers so predstavili lanski album Spencer Sings The Hits in nekatere druge favorite. FOTO: Miro Majcen

54-letni Jon Spencer velja za legendo ameriškega alter rocka, ki se je zdaj, po nekaj letih spet vrnil v Slovenijo. Starega mačka poznamo iz njegovih zasedb kot so bile Blues Explosion, Pussy Galore ali Boss Hog.Tokrat pa je prišel z novo spremljevalno zasedbo The Hitmakerspredstavil svojo prvo samostojno ploščo, lani izdanoSpencer Sings The Hits, ki ima po mnenju nekaterih kritikov nekatere najbolj nalezljive pesmi v njegovi dolgoletni karieri.

"Leteči" Jon Spencer ... FOTO: Miro Majcen

Za surovim rockerskim pristopom, ki se na prvi pogled meša s punk rockom in psychobillyjem kakih The Cramps, se zdi, da so trdna rock načela in izbran okus, ki ga je zbrana množica, ki je napolnila Komuno Kina Šiške, že po prvih pesmih, vzela za svojega.

Z The Hitmakers igra tudi pesmi iz obdobij zasedb The Blues Explosion in Pussy Galore. FOTO: Miro Majcen

Neusmiljeno rockanje tako ostaja njegov zaščitni znak, trojica, ki mu je pomagala na odru pa je pokazala brezkompromisnost izvedbe, tudi z razbijanjem po starih kantah, rezervoarjih in vzmeteh. Kot da bi bili oboževalci kakih Einstürzende Neubauten. Tekom koncerta so se sprehodili čez zadnjo ploščo, vmes pa navrgli tudi pesmi iz obdobij The Blues Explosion in Pussy Galore, ter na koncu zaigrali celo skladboRoadrunner Jonathana Richmana iz zasedbe Modern Lovers, ki so jo priredili tudi Sex Pistols.

Alter rock molitev? FOTO: Miro Majcen

Ob slišanem, lahko potrdimo, če parafraziramo večkrat izrečene Spencerjeve besede, da "dokler diha, obstaja upanje za rock", da kaže dobro in da bo alter rock še kako živ, dokler bo sceno s takim žarom pokonci držal Jon Spencer, ne glede v kateri zasedbi se pojavi ali deluje.