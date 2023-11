Jon Vitezič o glasbenem prvencu Mars: Iskrenost prepriča poslušalca

Jon Vitezič je mladi glasbenik, ki predstavlja svoj prvi album Mars. Večino pesmi je napisal kot 16-letnik, v njem pa obravnava tematike, kot so ljubezen, prvi 'zlom srca' in druge duševne bolečine, s katerimi se je soočal kot najstnik. Pri ustvarjanju mu je pomagal tudi njegov oče Alan Vitezič, pevec skupine Društvo mrtvih pesnikov, in kot pravi Jon, sta se prek glasbe povezala in zgradila čudovit, kreativni odnos.

20-letni slovenski glasbenik Jon Vitezič predstavlja svoj prvi album Mars, na katerem je 12 angleških skladb, ki jih je napisal, ko je bil star 16 let, in tri že izdane slovenske skladbe Utrip, Pot Na Mars in letošnjo uspešnico Vesolje za dva. Album je produciral Peter Dekleva, kitarist skupine Hamo & Tribute 2 Love, za končno glasbeno podobo pa je poskrbel Gregor Zemljič. Martin Janežič - Buco (Hamo & Tribute 2 Love) je kot gostujoči glasbenik posnel bobne pri skladbah Bleed in Utrip, Tia Vitezič pa je v duetu z Jonom zapela božično skladbo Friend's Couch. Posebnost Marsa so tudi vizualne podobe oziroma visualizerji, ki spremljajo vsako od skladb. Video podobe je mladi glasbenik posnel v Italiji in Sloveniji skupaj z režiserjem Astronavtom, s katerim sta v preteklosti že sodelovala. Od kod ideja, da skladbe nadgradi z vizualno podobo, zakaj jih je večina napisanih v angleškem jeziku in kakšen vpliv je imel pri ustvarjanju na Jona njegov oče Alana Viteziča, si lahko preberete v spodnjem pogovoru.

icon-expand Jon Vitezič predstavlja svoj dolgometražni prvenec Mars. FOTO: Astronavt

Kako bi opisal svoj prvi album Mars? Zvočno bi album Mars opredelil kot kantavtorski pop. Sicer pa je to zbirka mojih prvih pesmi in prikazuje moj proces učenja komponiranja in ustvarjanja. Kako to, da si se odločil, da ga poimenuješ po svojem kužku? Album je svoje ime dobil zaradi skladbe Mars, ki je poimenovana po mojem kužku. Ime se mi je zdelo zanimivo, saj lahko naslednje albume prav tako poimenujem po planetih in sestavim nekakšno svoje osončje. Od kod si jemal navdih za pesmi? Navdih za svoje pesmi sem jemal kar iz svojega življenja. Skoraj vse pesmi na albumu govorijo o osebnih izkušnjah in odnosih z bližnjimi. Zdi se mi, da je prav ta iskrenost to, kar prepriča poslušalca, ki se morda spopada s podobnimi problemi in v skladbah najde uteho. Kako dolgo je album nastajal? Album je nastajal dve leti, vendar je na izid čakal kar štiri leta. Z ustvarjanjem sem začel pri 15 letih in končne različice skladb posnel proti koncu 16. leta. Seveda je potem sledil še proces miksanja in masteringa, ki smo se ga lotili tik pred izidom albuma.

Je težko peti in sedaj predstavljati pesmi, ki govorijo o tvoji preteklosti in si jih napisal kot 16-letnik? Sploh ne. Še vedno sem zelo ponosen na vse pesmi, ki sem jih napisal, in se še vedno kdaj najdem v njih. Hvaležen sem, da sem sodeloval s producentom Petrom Deklevo, saj po njegovi zaslugi skladbe na albumu zvenijo brezčasne in mi jih bo vedno v veselje poslušati ter izvajati. Kako to, da pišeš pesmi v slovenščini in angleščini? Je morda razlog, da je na albumu večina angleških pesmi, želja po uspehu v tujini? Na albumu je večina angleških pesmi, saj sem v času pisanja skladb poslušal zgolj angleško glasbo, ki je name očitno močno vplivala. Dandanes je redkost, da kaj napišem v angleščini, saj sem spoznal, da je slovenski jezik veliko bolj iskren in tudi bolj primeren za slovenski trg. Pisanje v slovenskem jeziku pa mi je še vedno malo tuje in mi predstavlja velik izziv, zato je proces pisanja skladb malo daljši, kot je bil za prvi album. Kako to, da si se odločil, da vsaki skladbi daš še vizualno podobo z visualizerji? Od kod ta ideja? Glede na to, da so vse skladbe na albumu že nekoliko starejše, sem si ob izidu želel tudi nekaj sveže energije. Prav tako se mi zdi primerno, da ima album še vizualno podobo, saj smo ljudje vizualna bitja. Idejo je v meni vzbudil bend Måneskin, ki je ob izidu albuma prav tako k vsaki skladbi priložil še en visualizer. Si si sam zamislil koncept visualizerjev? Večino idej za visualizerje je predlagal moj oče, s katerim na video projektih sodelujeva že od prvega videospota za skladbo Utrip. Visualizerje smo prav tako snemali med družinskim potovanjem po Italiji, tako da so bile ideje vedno povezane z lokacijo, kjer smo se nahajali. Kako svetuješ, da poslušalci 'poslušajo' tvoj album? Ali je nujno, da zraven tudi gledajo visualizerje? Poslušalcem svetujem, da skladbe na albumu poslušajo kar po vrsti. Sicer zaporedje pesmi nima velikega pomena, vendar je oblikovano tako, da album lepo teče. Ob poslušanju albuma seveda ni treba gledati tudi visualizerjev, so pa na voljo za tiste, ki jim glasba ni dovolj.