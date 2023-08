Jon Vitezič o Vesolju za dva: Za trenutek sem se počutil kot James Bond

"O izbiri lokacije za snemanje videospota nisem veliko razmišljal, saj smo se z družino odločili dopust preživeti v prelepi južni Italiji, kjer je težko posneti lokacije, ki bi izgledale slabo. Tako rekoč sem ubil dve muhi na en mah," je odločitev za snemanje pri naših zahodnih sosedih obrazložil mladi ustvarjalec in razkril, da so se mu med snemanjem izpolnile otroške sanje. "Na potovanju po Italiji smo se ustavili tudi v mestu Matera, kjer je bil posnet zadnji film o Jamesu Bondu. Obisk tega mesta se seveda ni zgodil zaradi videospota, vseeno pa sem izkoristil priložnost, da tudi jaz posnamem nekaj spektakularnih kadrov in se za trenutek počutim kot legendarni agent 007," je povedal Jon, ki je že od malega velik ljubitelj omenjene franšize.

Poletje je tako izkoristil za ustvarjanje, trenutno pa se posveča še zadnjim pripravam na jesen, ki bo prav tako delovna. "Kljub temu, da mi je snemanje in urejanje videospota zapolnilo skoraj celoten poletni urnik, mislim, da so bile počitnice dobro izkoriščene in sem izredno ponosen na končni izdelek. Poletje je res bilo bolj delovno kot počitniško, vendar sem si vseeno vzel nekaj časa za odmor. Trenutno zaključujem še zadnje izpite, potem pa me čaka še kar veliko dela s prihajajočimi projekti in albumom, ki bo izšel enkrat jeseni," je še dodal za konec.