Perspektivni glasbenik Jon Vitezič predstavlja svoj prvi singel Utrip

Jon je o skladbi povedal: ''Pesem Utrip je bila sprva napisana v angleščini, z naslovom Bleed, in je bila nato prevedena v slovenščino. Govori o vzponih in padcih v odnosu med dvema osebama in kako je ljubezen včasih močna, včasih pa zelo oddaljena. Utrip je pesem, ki sem jo najdlje kreiral in dobro odraža moj stil 'songwritinga'. V procesu snemanja in same produkcije sem se povezal s Petrom Deklevo, s katerim sva ustvarila dinamičen in romantičen komad, ki se bo dotaknil mladih src. S pesmijo Utrip se začenja moja glasbena pot in mi bo zato vedno pri srcu.''