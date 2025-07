Jon Vitezič: Zdaj poznam smer, po kateri lahko splezam višje. Upam, da na vrh

Jon Vitezič predstavlja novo pesem. Padava nadaljuje glasbeno smer, ki jo pevec začel s skladbo Vse ti dam. Pesem govori o glasbenikovem odraščanju in občutku, da nikamor ne spada. "V vse, kar sem imel prej rad, sem začel dvomiti, še posebej pa v svojo glasbeno pot. Ironično je, da mi je prav ta pesem vrnila veselje do ustvarjanja in mi pokazala pot naprej," je za 24ur.com dejal Vitezič.

Pod melodijo pesmi, ki žanrsko nadaljuje njegovo začrtano pot, se podpisuje pevec sam, za aranžma in produkcijo pa sta moči združila s Petrom Deklevo. "Včasih sem bil res velik oboževalec Eda Sheerana, ki je poleg mojega očeta najbolj zaznamoval mojo glasbeno kariero, od petja in nastopanja do seveda pisanja pesmi. Moji začetki kantavtorstva so bili v angleščini, saj je bila to edina glasba, ki sem jo kot najstnik poslušal. Kot lahko sklepate, se je v prvih komadih močno odražal vpliv Eda. Čez čas je ta 'Sheeranovski' zvok zbledel oz. se je začel mešati še z drugimi vplivi. Enkrat, ko sem začel pisati pesmi v slovenščini, sem bolj in bolj eksperimentiral in ugotovil, da obstaja več kot le zvok akustične kitare. Zdaj sem zaljubljen v žanr, ki ga mnogi imenujejo Synth Pop," je pevec dejal za 24ur.com.