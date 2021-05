Jonatan Haller: Na koncu nam je žal za tiste stvari, ki jih nismo naredili

Pevec in glasbenik Jonatan Haller Pereira , ki je svojo zvezdo prižgal na odru šova Slovenija ima talent , tudi po šovu nadaljuje uspešno glasbeno kariero. Svoj talent je med drugim predstavil tudi na portugalskem glasbenem tekmovanju La Banda , na katerem je na koncu tudi zmagal: "Dobil sem tisto, kar sem želel, tiste zlate bleščice nad sabo. Zdaj lahko odkljukam to željo," nam je povedal Jonatan, ki še naprej pridno ustvarja glasbo zase ter za druge glasbenike.

K prijavi v slovenske Talente je Jonatana spodbudil "zelo dober prijatelj in genialni jazz pianist", ki mu je dejal, naj v življenju čim večkrat tvega. "Zdi se mi, da nam je na koncu žal zgolj za tiste stvari, ki jih nismo naredili. Šov mi je dal pristen okus sveta šovbiznisa in postal sem bolj prepričan, da mi je to zares všeč."

Jonatan je pred kratkim izdal novo pesem z naslovom 'See Through Me', posvetil pa jo je osebi, ki jo je spoznal naključno, medtem ko je nastopal na ulici. Mladim ustvarjalcem, ki na svojo priložnost pod žarometom še čakajo, pa je Jonatan dejal: "Predlagam, da se tisti, ki se hoče predstaviti z glasbo, predstavi takrat, ko je dovolj prepričan vase. Če si iskren in ljudem zanimiv, boš brez dvoma dobil nekaj novih poslušalcev."