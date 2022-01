Jonatan Haller znova v slovenščini: kdo je skrivnostno dekle Sara?

Za njim sta zmaga v portugalskem šovu La Banda s skupino BMRNG in posledično podpis z založbo Sony Music Portugal , kar ga – poleg ostalega – uvršča med mednarodne glasbene izvajalce, zdaj pa se je odločil, da bo ustvaril nekaj pesmi v slovenščini, med njimi omenjeni novi singel Sara , sledil pa bo tudi njegov prvi slovenski EP, s katerim se bo poklonil eni od svojih dveh domovin, Sloveniji. Nemirni duh ter ljubezen do glasbe in umetnostni nasploh, pa tudi do Slovenije, njenih naravnih lepot in ljudi ga zaznamujeta že od mladih nog. Ob izidu pesmi je Jonatan povedal: "Pesem Sara govori o skrivnostnem dekletu, ki je prišlo iz tujine in je v meni obudilo različne močne občutke. Zaželim si, da bi jo bolje spoznal, kar me odpelje v svet fantazije, in si predstavljam, kaj vse bi lahko bilo med nama."

Jonatan Haller Pereira šteje 24 let, rodil pa se je mami Slovenki in očetu Portugalcu. Širši slovenski javnosti je že zelo dobro znan po nastopih v šovu Slovenija ima talent , pred tem pa smo ga lahko videli v šovu Dan najlepših sanj. Poleg tega se ga lahko spomnimo po prvem singlu River, duetu z Niko Zorjan s pesmijo Luna in trapovski pesmi Burek. V letih delovanja si je prislužil odličen sloves pri slovenskem občinstvu, predvsem pri mladih dekletih. Znan je po ustvarjanju v različnih glasbenih slogih, tokrat pa se predstavlja z novim singlom, akustično balado Sara .

Tam so ostali sedem let, vmes pa so le enkrat obiskali Slovenijo in družino ter si privoščili smučanje. Zaradi selitve k maminim staršem so prodali vse, kar so imeli v Braziliji, in se že štirinajstič preselili, tokrat čez ocean, v hišo starih staršev v Ljubljani, kjer se je zanj pričelo povsem novo življenje – treba je bilo iti v šolo. "Od malega sem ljubil umetnost, bil sem svoboden, razigran in ekspresiven, tako pa je bilo časov šolanja na domu konec. Pri dvanajstih letih so me starši vpisali v šesti razred osnovne šole, kar mi je bilo tuje, in znal sem le nekaj slovenskih besed."

Pri njegovih petih letih so se starši čez noč odločili za selitev v Brazilijo in kmalu so se podali v neznano. "Kot petletnemu fantiču mi je veliko 'dogajalo', saj smo živeli skoraj kot nomadi, potovali smo in se selili – kar trinajstkrat. Vse, kar smo imeli, smo nosili s seboj, a nam ni nič manjkalo, in tako dinamično življenje mi je bilo zelo všeč."

"Leta 1997 sem se na Portugalskem rodil mami Slovenki z nemškimi koreninami in očetu Portugalcu s kitajskimi koreninami, ki je bil rojen v Angoli. S sestro sva se rodila kar doma – živeli smo namreč v majhni skupnosti širše družine in prijateljev, v prvi ekološki in samooskrbni vasi na Portugalskem. Živeli smo pravljično, saj smo živeli v skladu z naravo, ekologijo in makrobiotsko prehrano, šolali smo se na domu, obkroženi z umetnostjo in ljubeznijo."

Na začetku mu ni bilo lahko, pa ne zaradi primanjkovanja znanja, ampak zaradi šolskih pravil in jezika. A kmalu se je privadil, se tekoče naučil slovenščine in dobil ogromno prijateljev, ki so mu še danes ob strani, nekateri celo profesionalno. Kmalu se je posvetil plesu in violončelu, prijatelji pa so bili povod za to, da je začel producirati glasbo – končno se je aktivno posvetil umetnosti in ustvarjalnosti, kar je v njem že dolgo tlelo.

"V Sloveniji sem z družino ostal pet let, po smrti starih staršev pa smo se preselili v Peru, kar je bila očetova velika želja zaradi novega projekta. Po enem letu truda se je izkazalo, da to ni prava pot, in z mamo in sestro sem odšel živet k bratu v Brazilijo. Tam sem leto in pol poučeval ples in ustvarjal nove pesmi, v tem času pa ustvaril tudi celoten album, ki doslej sicer še ni prišel v javnost."

Pri 18 letih ga je oddaja Dan najlepših sanj popeljala nazaj v Slovenijo, kot sam pravi v šali, "po dveh letih džungle in kaosa". V Sloveniji je ostal devet mesecev in se zaljubil, kar je še okrepil z ustvarjanjem glasbe. Ko se je vrnil v Brazilijo, je bilo zanj težko, a se je kmalu spet odpravil v Slovenijo in nadaljeval glasbeno kariero. To je bilo leta 2018, ko je postal že dosti bolj prepoznaven v slovenskem medijskem prostoru in je posnel pesem z Niko Zorjan z naslovom Luna, sodeloval v oddaji Slovenija ima talent in izdal prvi singel. Ravno vse našteto ga je gnalo naprej v glasbo – prijavil se je na The Voice Of Germany, očeta, ki se je vrnil na Portugalsko, pa je prosil, da mu tam najde podoben šov. Sprejeli so ga na obeh avdicijah, a žal pravila niso dopuščala, da bi se pojavil v obeh šovih in odločil se je za tistega na Portugalskem. Tako se je zanj spet začelo novo življenje, saj se je zato preselil k očetu in začelo se je novo obdobje, novi izzivi. V omenjenem šovu je zmagal s skupino BMRNG in podpisal pogodbo z založbo Sony Music Portugal, kar je bil res velik uspeh. S skupino je zanjo izdal dva singla. A njegova pot in pot skupine sta se ločili že poleti 2021. "Ob tem sem od leta 2018 nastopal na ljubljanskih ulicah, kasneje pa drugod po Evropi. S tem sem se preživljal, veliko sem potoval, spoznaval nove ljudi in kraje ter se razvijal kot glasbenik in umetnik."