Joni Mitchell prejela Gershwinovo nagrado ameriške Kongresne knjižnice

"Bilo je lepo darilo in vznemirljivo je bilo videti vse te glasbenike, ki jih občudujem, kako izvajajo moje pesmi," je po prejemu nagrade povedala Joni Mitchell , ki je tudi nastopila in zapela Gershwinovo pesem Summertime.

Mitchell je prva glasbenica iz Kanade, ki je prejela Gershwinovo nagrado. Kongresna knjižnica jo podeljuje za življenjski prispevek k popularni glasbi. Pred njo so jo med drugimi dobili Paul McCartney , Billy Joel , Willie Nelson , Stevie Wonder in Carole King .

Danes 79-letna glasbenica velja za eno najbolj vplivnih pevk in tekstopisk 70. let prejšnjega stoletja. Mnogi poznavalci in njeni kolegi jo še vedno štejejo za najpomembnejšo pionirko folka. Med drugim je napisala pesem Woodstock za zasedbo Crosby, Stills, Nash & Young kot hvalnico največjemu festivalu hipijevskega gibanja. Prejela je tudi več grammyjev in bila sprejeta v Dvorano slavnih rock and rolla.