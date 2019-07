Joseph Sraka preoblekel pesem Skyscraper

Glasbenik in maneken Jožef Sraka , ki ustvarja pod imenom Joseph Sraka , je svetovni uspešnici Skyscraper glasbenice Demi Lovato , dodal svojo interpretacijo. Pesem je s tem dobila novo moč in nekoliko drugačno sporočilo. Ni pa le zvok tisti, ki razkriva Jožefovo osebnost, pesmi je glasbenik podaril tudi poseben videospot. Za končno podobo je poskrbel montažer doc. Zlatjan Čučkov .

Jožef se je pred tem pri nas spogledoval z manekenstvom, a je želel doseči še več in se je zato pred tremi leti preselil v London. Tam se je ukvarjal z modo, njegova tiha želja pa je bila že od nekdaj petje. Celo otroštvo je prepeval s svojo babico, vendar si ni predstavljal, da bi bila glasba lahko njegov glavni vir zaslužka.

Sam je priznal, da mu v Londonu na začetku ni bilo lahko. Začel je delati kot natakar, kjer je zelo hitro napredoval in zaslužil dovolj denarja, da je lahko nekaj časa posvetil tudi glasbi. "London je metropola, tudi glasbena. Mnogi moji vzorniki so tu ustvarjali, snemali. Snemalnih studiev, glasbenikov in avtorjev je tu ogromno, jaz pa sem si vzel čas, da sem našel ekipo, s katero smo se res ujeli," je povedal Joseph.

Glasbenik že pripravlja nove pesmi in obljublja, da bo naslednja zagotovo avtorska, posnel pa jo bo tako v slovenskem kot angleškem jeziku.