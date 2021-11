Josephine Baker kot prva temnopolta ženska simbolično vstopa v francoski Panteon

Francija se bo poklonila francosko-ameriški pevki, plesalki, igralki in aktivistke 20. stoletja, Josephine Baker. Zavzemala se je za človekove pravice in rasno pravičnost in kot prva temnopolta ženska dobila mesto v Panteonu v Parizu. V mavzoleju, v katerem so pokopane najvidnejše osebnosti francoske zgodovine, jo bodo dokumentirali danes.

Josephine Baker je prva temnopolta ženska, ki se je s svojim delom na področju državljanskih pravic in za odpor med drugo svetovno vojno, zapisala med francoske narodne heroje, jo opisuje britanski BBC.

icon-expand Josephine Baker se je rodila v ZDA, leta 1906, v revnem naselju v St. Louisu v zvezni državi Misuri. FOTO: Profimedia

Med drugo svetovno vojno je sodelovala s francoskimi osvobodilnimi silami, svetu pa je želela dokazati, da lahko živimo skupaj, se veselimo in spoštujemo drug drugega.Umetnica je od petdesetih let prejšnjega stoletja na svojih gostovanjih posvojila dvanajst otrok – deset fantov in dve deklici – različnega rodu in veroizpovedi, tako da je ustvarila družino, ki jo je imenovala svoje 'mavrično pleme'. Zanjo je obstajal samo 'človeški rod', poroča francoski Le Parisien.

Pariški Panteon je spominski kompleks, v katerem so pokopane pomembne osebnosti iz francoske zgodovine iz sveta politike, kulture in znanosti. O tem, komu pripade ta čast, odloči francoski predsednik.

Postala bo prva temnopolta ženska, ki bo našla svoje mesto v Panteonu 'velikih mož'. Je simbol. Tudi politična gesta. Josephine Baker, nesrečni otrok segregacijske Amerike, ki je postala zvezda glasbenih dvoran in zagovornica svobodne Francije, je ena tistih borcev, ki se ji Francija želi pokloniti, piše francoski Le Monde: "V torek, 30. novembra, simbolično vstopa v Panteon." Pripadniki francoskih letalskih sil bodo v Panteon prinesli simbolično krsto v znak njene vloge v francoskih zračnih silah. Njeni posmrtni ostanki bodo ostali v Monaku, kjer je bila pokopana. Umrla je 12. aprila 1975 v starosti 68 let, le nekaj dni za tem, ko je s kabarejsko uspešnico proslavila pol stoletja odrskega delovanja.

Njena družina si je sicer od leta 2013 prizadevala, da bi bila Josephine Baker sprejeta v Panteon. Pripravili so tudi peticijo ter zbrali približno 38.000 podpisov. "Bila je umetnica, prva temnopolta mednarodna zvezda, muza kubistov, borka francoskega odporniškega gibanja med drugo svetovno vojno, ob boku Martina Luthra Kinga si je prizadevala za državljanske pravice," med drugim piše v peticiji. Bakerjeva kot šesta ženska v Panteonu Josephine Baker bo po letu 2018, ko so v Panteonu pokopali nekdanjo ministrico in borko za pravice žensk Simone Veil, šesta ženska med 80 nacionalnimi velikani v zgodovini Francije v pariškem Panteonu. Hkrati bo prva zvezdnica s simbolnim mestom v tem posvetnem templju, ki je zadnje počivališče osebnosti iz sveta politike, kulture in znanosti, kot sta pisatelja Victor Hugo in Emile Zola, znastvenica Marie Curie in filozof Voltair. Prelomnica v njenem boju za rasno pravičnost – zavrnitev nastopa Bakerjeva je decembra 1950 prejela telegram iz Copa Cityja, razkošnega nočnega kluba v Miami Beachu, v katerem so jo povabili na serijo koncertov. A zaradi segregacije v ZDA je temnopolta pevka zavrnila nastop na prizorišču, kjer Afroameričani niso bili sprejeti. Ta odločitev je postala prelomnica v njenem boju za rasno pravičnost.

Do poznih 40. let prejšnjega stoletja je že bila svetovna zvezdnica, ki je slovela po kabaretih v Parizu, kjer je živela od leta 1925. Vendar ji slava ni preprečila, da se ne bi soočila z diskriminacijo v ZDA, kjer se je rodila. Segregacijski zakoni v južnih ameriških zveznih državah so Afroameričanom preprečili dostop do plaž, restavracij in drugih javnih prizorišč, razen če so tam delali.