Josh Homme na nujno operacijo, skupina Queens of the Stone Age odpovedala koncerte

Pevec ameriške skupine Queens of the Stone Age, Josh Homme, je pred letom javnosti sporočil, da je zbolel za rakom, njegov boj z boleznijo pa še ni končan. Skupina, ki je bila na poletni evropski turneji, je na družbenem omrežju objavila, da mora zaradi pevčeve bolezni odpovedati vse že načrtovane koncerte, saj se je ta moral vrniti na nujno operacijo v Združene države.

Na družbenem omrežju so najprej sporočili, da zaradi pevčeve bolezni ne bodo nastopili na Festivalu AMA v Italiji, čaz nekaj dni pa v novi objavi zapisali: "QOTSA z obžalovanjem sporočajo, da se mora Josh Homme nemudoma vrniti na nujno operacijo v Združene države. Trudili smo se, da bi lahko načrtovano speljali do konca in nastopili pred vami, a to ni več mogoče." Skupina je odpovedala koncerte v Franciji, na Slovaškem, v Nemčiji, na Češkem, v Avstriji, na Hrvaškem, v Romuniji in Grčiji, vsem, ki so že kupili vstopnico, pa bodo denar vrnili.