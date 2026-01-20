Naslovnica
Glasba

Jubilejni 60. Super Bowl bo z nastopom odprla skupina Green Day

Santa Clara, 20. 01. 2026

Avtor:
E.K.
Green Day

60. Super Bowl obeta spektakel z nastopoma skupine Green Day in priljubljenega Bad Bunnyja. Pankovska skupina bo odprla dogodek, portoriški zvezdnik pa bo nastopil med slovitim polčasom na stadionu v Santa Clari. Na zabavi pred težko pričakovano zadnjo tekmo sezone NFL pa bodo nastopili tudi Charlie Puth, Brandi Carlile in Coco Jones.

Na jubilejnem 60. Super Bowlu bo nastopila pankovska skupina Green Day. Priljubljena zasedba bo tako 8. februarja dvignila na noge navijače ameriškega nogometa na stadionu Levi's v Santa Clari.

Billy Joe Armstrong
Billy Joe Armstrong
FOTO: Profimedia

Trio, ki je nastal nedaleč stran od prizorišča in ga sestavljajo Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt in Tré Cool, bo izvedel izbor svojih najbolj znanih pesmi. Na odru pa se jim bodo pridružili tudi velikani lige NFL. "Zelo smo navdušeni, da lahko Super Bowl 60 odpremo kar na našem dvorišču!" je dejal glavni pevec Armstrong in dodal: "Počaščeni smo, da lahko počastimo MVP-je, ki so oblikovali igro, in odpremo večer za oboževalce po vsem svetu. Zabavajmo se! Bodimo glasni!"

Bad Bunny
Bad Bunny
FOTO: Profimedia

Seveda pa noben Super Bowl ne bi bil popoln brez osupljivega nastopa med polčasom. Letos bo glavni zvezdnik polčasa portoriški superzvezdnik Bad Bunny, ki obljublja, da bo svojo značilno energijo prinesel na najbolj priljubljeni športni dogodek v ZDA.

Green Day Billie Joe Armstrong Super Bowl jubilejna slovesnost NFL

