Jubilejni 60. Super Bowl bo z nastopom odprla skupina Green Day

Trio, ki je nastal nedaleč stran od prizorišča in ga sestavljajo Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt in Tré Cool, bo izvedel izbor svojih najbolj znanih pesmi. Na odru pa se jim bodo pridružili tudi velikani lige NFL. "Zelo smo navdušeni, da lahko Super Bowl 60 odpremo kar na našem dvorišču!" je dejal glavni pevec Armstrong in dodal: "Počaščeni smo, da lahko počastimo MVP-je, ki so oblikovali igro, in odpremo večer za oboževalce po vsem svetu. Zabavajmo se! Bodimo glasni!"