Jubilejni 60. Super Bowl bo z nastopom odprla skupina Green Day

Na jubilejnem 60. Super Bowlu bo nastopila pankovska skupina Green Day. Priljubljena zasedba bo tako 8. februarja dvignila na noge navijače ameriškega nogometa na stadionu Levi's v Santa Clari.
Trio, ki je nastal nedaleč stran od prizorišča in ga sestavljajo Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt in Tré Cool, bo izvedel izbor svojih najbolj znanih pesmi. Na odru pa se jim bodo pridružili tudi velikani lige NFL. "Zelo smo navdušeni, da lahko Super Bowl 60 odpremo kar na našem dvorišču!" je dejal glavni pevec Armstrong in dodal: "Počaščeni smo, da lahko počastimo MVP-je, ki so oblikovali igro, in odpremo večer za oboževalce po vsem svetu. Zabavajmo se! Bodimo glasni!"
Seveda pa noben Super Bowl ne bi bil popoln brez osupljivega nastopa med polčasom. Letos bo glavni zvezdnik polčasa portoriški superzvezdnik Bad Bunny, ki obljublja, da bo svojo značilno energijo prinesel na najbolj priljubljeni športni dogodek v ZDA.
