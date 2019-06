Jubilejni koncert ob 40-letnici The Cure julija v izbranih kinih

The Cure so bili nedavno sprejeti v Dvorano slavnih rock'n'rolla.

Film Anniversary 1978-2018 Live in Hyde Park London bo namreč julija prišel v kinodvorane, zatem pa verjetno na DVD in blu ray nosilcih. Za vizualizacijo je poskrbel njihov "hišni" režiser Tim Pope , ki je posnel že kultne videspote kot so Close to me, In Between Days, Lullaby, Pictures of you in druge. Film so posneli v 4K tehniki, 11. julija pa bodo projekcije po različnih delih sveta.

"To je bil popoln način, da obeležimo 40-letnico zasedbe. Bil je neverjeten dan, ki ga nihče od nas ne bo pozabil," je o lanskem dogodki v Hype Parku, kjer so The Cure proslavili 40-letnico (1978-2018) povedal frontman Robert Smith .

Revija NME je lani ob bok njihovega dve uri in petnajst dolgega nastopa zapisala, da se "The Cure nikoli ne uklonijo"in da"so se nebesa smejala na Hyde Park".Seveda obstajajo nekateri neuradni posnetki tega nastopa na YouTubu, a bo zagotovo treba počakati na "pravo stvar", ki bo na ogled čez dober mesec.

"Z Robertom sodelujeva že 37 let njihove 40-letne kariere. Prej sem leta 1986 posnel 35mm koncertni film The Cure in Orange, zato sem hotel, da so gledalci v središču dogajanja, v srcu glasbe. Naš film zares ujaem pravo moč in strast njihove glasbe v globalnem smislu. Samo zgodbo pove Robert, to pa bo poleg ostalih zadev in praznovanj ob njihovi 40-letnici. Med drugim sem uporabil tudi nekatere nikoli videne odlomke, super 8 posnetke, intervjuje, bootlege, redke nastope, zakulisne zadeve in podobno," je napovedal Pope.

The Cure so nedavno obeležili tudi 40-letnico albuma Disintegration, in sicer s petimi koncerti v sydneyski operni hiši. "Smithov glas ostaja močan in čist kot je bil večino njihove kariere, sama zasedba pa igra kot v najboljših časih", so hiteli pisati kritiki in se strinjali, da je zasedba pravzaprav po vseh teh letih na vrhuncu in ne v zatonu.

Pred zasedbo je pestro festivalsko poletje, saj bodo 8. junija nastopili v Dublinu, 9. junija na Pinkpopu na Nizozemskem, 14. junija na Nova Rock festivalu v Avstriji, 16. junija v Firencah (Firenze Rocks), 21. in 23. junija sledita Southside in Hurricane festival v Nemčiji, 26. junija bodo nam najbližje na INmusic festivalu v Zagrebu. 4. julija je čaka Exit festival v Novem Sadu, vmes pa še Rock Werchter in Glastonbury, nato pa se bodo podali še na Dansko, Portugalsko, v Španijo, Grčijo, na Češko, v Romunijo, Švico, Japonsko, Rusijo, na Švedsko, Finsko, Škotsko, v Francijo in ZDA.