Se spomnite glasbe iz časov prasketanja gramofonske igle?

"To, da so imeli prebivalci Jugoslavije – v nasprotju z drugimi prebivalci vzhodno evropskih držav – prost dostop do popularne kulture Zahoda, je bila ena od komparativnih prednosti jugoslovanskega socialističnega sistema," je zanimiva in resnična misel, ki nas vodi po razstavi Vzhodno od raja - Jugoton 1947–1991. Na ogled bo do konca leta v Bistri pri Vrhniki.

"Naposled pride omika in z njo zabava, razvedrilo in beg iz vseh tegob življenja," John Steinbeck, Vzhodno od raja. FOTO: Miro Majcen

Kdor se je rodil v 70. ali 80. letih prejšnjega stoletja je ob gledanju televizijskih EPP sporočil zagotovo težko preslišal rdečega ptiča z rumenim kljunom (maskote) zagrebške založbe Jugoton, ki je oznanjal "nova ploča" (nova plošča).To je bil namreč znak, da je zagrebška založba, ki je bila prva in največja jugoslovanska glasbena založba, izdala nov album.

V Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri pri Vrhniki se je nedavno odprla zanimiva razstava Vzhodno od raja - Jugoton 1947–1991, ki si jo lahko ogledate do konca letošnjega leta. Jugoton je bil primer socialističnega velikana popularne kulture, ki je zrastel na krilih industrializacije in modernizacije v obdobju omenjenih 44 let. V najboljših letih je imel milijonske naklade, skrbel je za "okno v svet", saj je imel licenčne izdaje svetovnih izvajalcev kot so bili The Beatles, T-Rex, The Rolling Stones, David Bowie, Iggy Pop, Pink Floyd, Roxy Music, Deep Purple, Eurythmics, Elton John, Paul McCartney, The Wings, Madonna, Prince, Kate Bush, Kraftwerk, Queen, Neil Young, Ramones, Simple Minds, The Stranglers, U2, Nirvana in številne druge.

Razstava ponuja vpogled v zgodovino, nastanek, diskografijo in tudi samo izdelavo kaset in plošč zagrebške založbe Jugoton, ki je bila prva in največja na Balkanu. FOTO: Miro Majcen

Preko 50. let, ko je prevladoval popevkar Ivo Robić in nekateri sodobniki, so 60. leta prinesla jazzovske ansamble in orkestre, ki sta jih vodila tudi Slovenca Jože Privšekin Mojmir Sepe,peli pa soLola Novaković, Jimmy Stanić, Ivica Šerfezi, Gabi Novak, Beti Jurković, Marjana Deržaj, Majda Sepe, Terez Kesovija in drugi.

Število izdanih plošč:1947: 33.000 plošč; 1961: 2.371.600 plošč; 1967: 6.288.400 plošč; 1971: 8.991.100 plošč; 1983: 12.000.000 plošč

Konec 60. let je prišel prvi LP domačega rocka, Naši daniDraga Mlinarca in Grupe 220, sočasno so objavili tudi singel koprskih Kameleonov, obdobje pa je zaključil album Čovjek kao ja Arsena Dedića. Leta 1972 je Dado Topić s skupino Timeobjavil album Time, naslednje leto pa je obležil prvenec Josipe Lisac, Dnevnik jedne ljubavi, leta 1974 se zgodi rockerki bum s prvim albumom Bijelo dugme Kad bi bio bijelo dugmes precej žgečkljivo naslovnico ženskega torza z bohotnim dekoltejem. Sicer pa je bil to tudi čas največjih uspehov popevkarjev kot so bili Mišo Kovač, Krunoslav Kičo Slabinac, Kemal Monteno, Oliver Dragojević, Neda Ukraden, Meri Cetinić itd.

Je katera izmed njih v vaši zbirki? FOTO: Miro Majcen

Popularna glasba je zaživela v času, ko se je KPJ oddaljila od Sovjetske zveze in se obrnila proti Zahodu. Leta 1960 je Jugoton izdal ploščo Takav je Elvis Presley, prva domača rock plošča pa je bila EP izdaja Bijelih strijela. V tem času je izšlo veliko malih plošč in albumov, Beatlesov in Rolling Stonesov. Njihova glasba in oblika ovitkov so pomembno vplivali na družbene in estetske vrednote mladih. Jugoton se je leta 1963 preselil v na novo zgrajeno tovarno ob Jadran filmu v Dubravi, zagrebški mestni četrti, v naslednjih letih pa so odprli predstavništva v Ljubljani, na Reki, v Splitu, Sarajevu, Novem Sadu, Nišu, Kragujevcu, Pančevu, Pirotu, Banja Luki, Beogradu, Valjevu, Čačku, Prištini, Subotici in Skopju.

Nato so v 80. letih poskrbeli za izdaje največjih domačih pop-rock izvajalcev novega vala kot npr. Azra, Film, Haustor, Idoli, Šarlo akrobata, Električni orgazam, Parni valjak, Aerodrom, Leb i sol, Plavi orkestar, Zana, Đorđe Balašević, Prljavo kazalište, Denis & Denis, Dorian Gray, Zabranjeno pušenje, Crvena jabuka, Đavoli, Psihomodo Pop, Dino Dvornik, Riblja čorba.Zgodba Jugotona se je zaključila leta 1991, ko je izbruhnila vojna in močno pretresla takratno glasbeno sceno, iz Jugotona pa je postala delniška družba Croatia Records,največja hrvaška diskografska hiša. "Razstava prikazuje zgodovino založbe Jugoton, ki je v svoji sodobni obliki nastala v Zagrebu v Dubravi leta 1947 in ostajala do leta 1991. Obiskovalci lahko vidijo nekaj segmentov. Ena je Zgodovina Jugotona, drugi del pa je o tem, kako se je Jugoton gradil – o arhitekturi in njegovih obratih, hkrati pa tudi o grafičnem oblikovanju in vizualni identiteti, torej o prvih stvareh, ki jih je vsakdo lahko opazil na ulici, na prvi pogled, recimo ovitke plošč, kartice za avtograme in tudi druge elemente vizualne identitete kot so videospoti," je povedala avtorica razstave, fotografinja in oblikovalka Sanja Bachrach Krištofić, ki jo je osnovala skupaj z Mariom Krištofićem in Željkom Staklarevićem.

Rekorder v prodaji plošč je Danijel Popović, ki je LP ploščo Bio sam naivan, z evrovizijskim hitom Džuli, prodal v 717.166 izvodih. FOTO: Miro Majcen

Tandem Bachrach & Krištofić je sicer zasnoval tudi katalog, logotip in vizualno podobo, v 80. letih pa izdelal umetniško navdahnjene ovitke in vizualno podobo zasedbama kot sta Denis & Denis ter Dorian Gray. Na čelu tujih licenčnih izdaj je bil urednik Veljko Despot, domače izdaje pa je urejeval Siniša Škarica."Diskografsko delo je zanimivo, ustvarjalno, polno mladih, krasnih, zanimivih ljudi. V sklopu svetovnih turnej sem vstopal v tonske studie, videl več sto koncertov, spoznal številne umetnike. Ko sem se vračal, sem napolnil kovčke s koluti trakov s posnetki novih albumov in offsetnih filmov za izdelavo ovitkov in etiket. Hitro sem dojel, da imam verjetno najlepšo službo na svetu," je razmišljal Despot, urednik in novinar, odgovoren za tuje licenčne izdaje.

Polavtomatska hidravlična stiskalnica, ki jo je leta 1968 izdelal ljubljanski Litostroj. FOTO: Miro Majcen

Razstava poleg kratkega opisa zgodovine začetkov popularne in rock kulture v Jugoslaviji, ponudi nekatere vidne primerke ovitkov plošč znanih domačih in tujih izvajalcev, na voljo je tudi nekaj dokumentarcev o sami proizvodnji, primerki singlo (7-inčnih plošč), "flexi plošč" in tudi redkejših 10-inčnih plošč, ki so bile popularne v 50. in 60. letih, razglednic za nekatere domače izvajalce (Denis & Denis, Massimo, Psihomodo Pop, Bijelo dugme), plakate, vidimo pa lahko tudi steno s kolažem ovitkov plošč Jugotona iz vseh obdobij. Posebno poglavje so stroji za izdelavo plošč, preša, naprava za vzrezovanje, galvanoplastične kopeli, naprava za presnemavanjw in navijanje kaset (samih avdiokaset na predstavi praktično ni videti), ogledamo pa si lahko tudi oddelek s starimi radijskimi postajami in gramofoni. Razstava ni (pre)velika, pogrešati pa se da še kak dodatni interaktivni pripomoček, da bi si obiskovalec lahko prisluhnil še kaj več v glasbenem smislu in ne bi bil "obsojen" zgolj na tisto, kar se konstantno ponavlja prek zvočnika v razstavni sobi.

Naprava za konfekcioniranje kaset, ki je trak narezala s koluta in ga polavtomatsko vložila v škatlo avdiokasete. Jugoton je leta 1974 kupil šest tovrstnih naprav. FOTO: Miro Majcen