July Jones: Ko sem dojela, da so mi všeč punce, sem začela jokati

Kdo je Slovenka, ki se je podpisala pod uspešnico korejske senzacije BTS? Glasbenica, ki je pri rosnih 15 letih odšla čez lužo, da bi zaplavala v gospel vode in medtem odkrila, da je njeno pravo mesto v drzni popularni glasbi? Gre za 24-letno July Jones, Ljubljančanko, ki je nase opozorila na lanskem nacionalnem predizboru za Pesem Evrovizije s skladbo Girls Can Do Anything. Vzhajajočo zvezdo na domači in tuji glasbeni sceni smo gostili v najnovejši epizodi POPkasta.

"Dve leti sem v Londonu pela samo na ulicah," se je svojih začetkov spominjala pevka, ki je veliko let glasbenega ustvarjanja preživela v ozadju, stran od oči javnosti. "Ko sem začela spoznavati menedžerje in založbe, so mi dejali, da sem talentirana, a da ne bom nikoli v ospredju, saj imajo prednost ljudje, ki so rojeni tukaj (v Londonu, op. a.) ali v Ameriki," je povedala glasbenica, ki je v ospredje stopila v času gibanja Black Lives Matter, ko se je čez lužo odvijal tudi pogovor o ksenofobiji.