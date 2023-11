Jure Jerebic: Slovenec, ki je ustvarjal glasbo za videoigro Call of Duty

Jure Jerebic je skladatelj in pianist, ki že dobrih deset let živi v nemškem Bonnu, rojstnem mestu Beethovna in kot ga sam opiše – mestu, ki je prepojeno z glasbo. Sam stremi k novim pristopom ustvarjanja zvokov, prav od tod ljubezen in zanimanje za sintetizatorje, delo z njimi pa ga je vodilo do prav posebnega projekta, ustvarjanja glasbe za eno najbolj popularnih videoiger na svetu Call of Duty .

Bil si del ekipe, ki je ustvarjala glasbo za videoigro Call of Duty. Kdo vse je še sestavljal to ekipo in kako je sploh prišlo do sodelovanja?

Walter Mair me je kot vodilni skladatelj povabil k sodelovanju, da sem postal del glasbene ekipe za Call of Duty: Modern Warfare III. Z Walterjem se poznava že nekaj let in skozi občasne pogovore mi je zaupal, da mu je všeč moje delo s sintetizatorji in moj pristop k skladanju. Ostali člani ekipe so Jack Beech (dodatna glasba), Thomas Mertlseder (dodatna glasba), Cristoph Pichler (synth programming, kakor tudi jaz), Tristan Noon (orkestrator in priprava glasbe za orkester) ter solo glasbeniki Joni Fuller (solo čelo in vokali), Clifton Harrison (viola), Roger Linley (kontrabas), Fiona Cruickshank (snemalni inženir), ter glasbeniki orkestra London Contemporary Orchestra, s katerimi smo posneli orkestralne dele v znamenitem studiu Air Studios v Londonu, ki ga je ustanovil sira George Martin, producent skupine The Beatles.

Kako je potekalo delo? Kako poteka ustvarjanje glasbe za videoigro?

Na projektu, kot je Call of Duty: Modern Warfare III, je prisotno veliko sodelovanja med različnimi ekipami, med katere spada tudi glasbena ekipa. Walter je skrbel, da vsa glasba, ki je ustvarjena, nosi zvočni pečat in spada v zvočno paleto, ki je bila definirana v zgodnjih fazah komunikacije s produkcijskimi ekipami Activisiona in Sledgehammer Games v Los Angelesu in San Franciscu. Veliko glasbe je bilo narejene na način, kjer razvijalec predstavi vsebino določenih delov igre (npr. t. i. levelov ali misij), in potem dobi glasbena ekipa navodila, kaj si razvijalci predstavljajo, da bi bila vloga glasbe v teh misijah. Na samo vsebino glasbe imajo velik vpliv tudi izbira oziroma definicija orkestracije, izbira inštrumentov, tempo oziroma hitrost skladbe, izbira tonalitete in podobno. Za igre, kot je Call of Duty: Modern Warfare III, je značilno tudi, da vsebujejo tako imenovane "cut scene", ki so cinematični video vložki, ki jih razvijalec vključi med različne misije. Za te scene se glasba sklada tudi neposredno na vizualne materiale, ki jih razvijalec posreduje glasbeni ekipi, se pravi podobno kot filmi.