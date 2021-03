Jure Lesar: Pa smo tam, krasni novi svet ...

Takoj po izdaji prvenca sem imel že pripravljene nove pesmi, na katerih smo začeli delati z bendom in se poleti 2019 zaprli v studio. Snemanje druge plošče je bil tako dolgotrajen proces, da sem vmes začel pisati že za tretji album, ki ga trenutno snemamo. Kot pravim v pesmi Je kaj novega, je pomembno to, da ohraniš to, da se veseliš trenutka, ki prihaja.

Muse? Nikoli ne bi pomislil na njih, ko govorimo o mojih pesmi (smeh). Vsako pesem pelje tekst, ta dirigira melodijo, akorde, ritem in vse to po navadi pride po nekem naključju. Če na vajah pesem ne dela v ritmu, ki sem si ga zamislil, mi pri tem pomaga moj bend. Ni pomembno, ali je country, blues ali rock, najbolj je pomembno, da pesem dela in ustvari film v poslušalcu.

Album je bil ustvarjen pred pandemijo, tako da nima večje povezave na to temo, čeprav se vedno najde kakšno stanje v pesmih, ki odraža to obdobje.

V vsaki pesmi je nekaj mene. V eni več, v drugi manj, ker tudi ljudje, ki so okoli mene, vplivajo na moje ustvarjanje. Predvsem rad pišem o tem, kar najbolj poznam in to sem jaz.

Osem pesmi, ki so večinoma o ljubezni, odnosih med spoloma, koliko si šel vase, koliko je v pesmih tvojih izkušenj in koliko pesniške, avtorske svoboščine?

Zdi se, da je veliko lahkotno-baladnega, manj udarnega, torej v tebi ni neke jeze nad trenutno situacijo, se raje zatekaš v ljubezen, v poezijo? Je torej slednje tvoj ventil prej kot kaj drugega, bolj drastičnega?

Jaz na to, kaj pomeni udarno, gledam malce drugače. Zame je, recimo, balada na plošči Malo po malo precej bolj udarna, kot kateri koli jezen rock'n'roll, ki lahko hitro izpade angažiran in patetičen. Udarno mi pomeni, da je resnično, odraža življenje in ti da trenutek svobode, ko poslušaš skladbo. Obstajajo zabavne pesmi, jezno družbeno-kritične pesmi, ki jih seveda potrebujemo. A nekatere ostanejo ujete v določenem obdobju. Pri meni osebno najbolj zazvenijo pesmi, ki so resnične, se dotaknejo življenja in so za zmeraj.

Umetniki so (ste) se znašli v težki situaciji, je zate osebno korona situacija kaj bistveno spremenila, tvoj način razmišljanja in ustvarjanja?

Če ne štejemo tega, da ni koncertov, pandemija name ni vplivala negativno. Sam sebi govorim, da se ne smem pustiti negativizmu in moram delati na sebi, ustvarjati, živeti čimbolj svoje življenje in ne življenja drugih. Izdal sem drugi album, ustvaril pesmi za tretjega, čaka nas snemanje, tako da manjkajo samo še koncerti.