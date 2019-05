Jure Lesar: Ko opaziš, da je trenutek pravi, ga zgrabiš

Na Obali in v Ljubljani je večji odziv in zadnje čase me preseneča, ker znajo vse pesmi na pamet. To je res nekaj najlepšega, kar se ti lahko zgodi na odru. Mogoče imamo malo oboževalcev ampak imamo "ta prave".

Na Orto festu ste z bendom nastopili suvereno in uigrano, odziv pa je bil tolikšen, da kljub, temu, da klub ni bil poln, da so bili prisotni glasni, kot bi jih bilo trikrat več. Se vam to pogosto dogaja, ali je odvisno na katerem koncu Slovenije igrate?

S fanti se poznam že dolgo časa in to, kako smo se našli, je spontana in dolga zgodba. Najbolj pomembno je, da se ujamemo tudi osebnostno in ne samo kot glasbeniki. Mislim, da je to za bend skoraj nujno, da ustvari super energijo na odru.

To je bila težka odločitev, za katero sem vedel, da jo moram sprejeti, če želim priti čim bližje sebi, ne glede na to, da sem spet na začetku, saj sem z Eskobarsi komaj ustvaril neko ime. Ampak bolj pomemben je bil glas v meni, da naj naredim nekaj zase in zdaj sem tukaj.

Drugačen sem v tem, ker si upam stvari povedati naglas, kar je nekatere sram in da to poveš naglas množici, kar jim sporoča, da niso sami. To niso samo pesmi za žur, temveč zdravila, kar je zame osebno močnejše.

Gre se bolj za to, da se js počutim boljše, ko igram te pesmi in to ljudje začutijo. 100-odstotno sem prepričan v to kar pojem in vsako besedo hočem, da slišijo, ker vem, da je dobro. Ljudi ne moreš preslepiti.

Album je čustveno močnejši od tega kar sem delal prej in tisti, ki pridejo na koncert to doživijo kar ustvari močno energijo med odrom in poslušalci. Za take trenutke živim.

Kdo so tvoji glasbeni/kantavtorski heroji, domači, tuji?

Mislim da imam od domačih najraje Kresina. Od tujih pa je lista predolga. Rad bi izpostavil ime Mac de Marco, da ne naštevam starih legend tipa Lou Reed.

Zagotovo si na plošči bolj "dylanovski", morda tudi bolj oseben kot prej, napisal si tudi pesem Zemljin sin II, ki je bila v originalu sicer pesem Eskobarsov. V kakšnem smislu si "zemljin sin" in kaj je tvoje poslanstvo?

Obstajata dva Zemljina sina. Prvi je Zemljin sin, pesem s prvega albuma Eskobarsov. To je pesem, ki govori o lepoti narave in človeka ter o njuni medsebojni povezanosti. Za pesem sem dobil idejo, ko sem videl sliko človeka v gozdu in zgoraj je bil napis"mislite da se drevesa bojijo tega človeka?". Slučajno sem istočasno od svojega pokojnega očeta, ki ga nisem nikoli poznal, našel njegove verze, v katerih je opisoval njegovega idealnega človeka in združil skupaj v to pesem. Zemljin sin IIje pesem na novem albumu, ki govori o pripadnosti lepoti kraja, v katerem živimo, ker je čisto naključje, da si se rodil kjer si pač se in dobil ta jezik in potni list. Je protinacionalistična pesem in preusmerja pozornost v lepoto kraja.

Gre bolj za to, da sporočaš svoje zgodbe ali bolj to, da se tudi tvoje občinstvo najde v njih in si morda lažje razlaga to skrivnost, ki ji rečemo življenje?

Pišem pesmi o sebi, ljudeh mojega življenja in kraju, kjer živim. O stvareh, ki se dogajajo okoli mene in ki jih poznam. Predvsem se gre za to, da doživim neko čustvo, ko prvič zaigram pesem in če se nekdo najde v njej, se še toliko bolje počutim.

Plošča se zdi kot izdelek zrelega avtorja, ki je zagotovo drugačen, kot če bi ga naredil pred desetimi leti, kaj meniš, da je bilo, poleg glasbenih izkušenj, pomembno, da je album tak, kot je?

Osebnostni razvoj, nova spoznavanja. To pride z nekim obdobjem, ki je ključen v tvojem življenju. Naprimer v težkih časih je dobra priložnost, da izkoristiš ta trenutek spoznavanja. Bolečina ti odpre dostikrat oči in te nauči najti pot do novega razvoja. Vedno in znova se trudim razvijati kot oseba in od tega je odvisno, kakšne bodo pesmi. Že zdaj se počutim, kot da nisem več ista oseba, ki je ustvarila te pesmi in včasih skušam to preseči na silo. To je zelo slabo, ker ne moreš kar preko samega sebe. Počakat moraš trenutek in ko opaziš, da je pravi, ga zagrabiš.