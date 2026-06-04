Jure Počkaj izpolnil obljubo: poklonil se je Ozzyju Osbournu

Jure Počkaj je z nastopom v Birminghamu izpolnil svojo obljubo. Slovenski baritonist je kot solist nastopil v znamenitem Brahmsovem Nemškem rekviemu (Ein deutsches Requiem) skupaj z uglednim britanskim orkestrom City of Birmingham Symphony Orchestra (CBSO), ki velja za enega vodilnih simfoničnih orkestrov v Združenem kraljestvu. "Ko stojiš pred tako mogočnim orkestrom in zaslišiš prvi skupni vdih glasbenikov, začutiš neverjetno spoštovanje do glasbe. To ni samo petje – to je val energije, ki te popolnoma prevzame. Imel sem občutek, kot da glasba diha skozi vse nas hkrati," je povedal po koncertu.

Jure Počkaj je z nastopom v Birminghamu izpolnil svojo obljubo. FOTO: osebni arhiv

Nastop v mestu, ki ga mnogi označujejo za rojstni kraj heavy metala, pa je zanj pomenil veliko več kot pomemben mednarodni glasbeni dosežek. "Uresničil sem svojo osebno obljubo, ki sem jo prvič javno izrekel lani na koncertu projekta OPERA ROCKSTAR v Postojni. Takrat sem napovedal, da bom del svoje glasbene zgodbe iz domače Postojne simbolično ponesel v rojstni kraj Ozzyja Osbourna. Po nastopu s CBSO sem to obljubo tudi izpolnil," je povedal. Poseben pečat obisku je dal njegov poklon legendarnemu frontmanu skupine Black Sabbath na znamenitem Black Sabbath Bridgeu, le nekaj korakov od Symphony Halla, kjer je nastopil z orkestrom. Tam je spontano zazvenela tudi skladba Dreamer, ena najbolj osebnih pesmi legendarnega pevca, ki je simbolično povezala dva na videz oddaljena glasbena svetova – opero in rock. "Ko sem pel Ozzyju v spomin, nisem razmišljal o žanrih. Razmišljal sem o človeku, ki je s svojo iskrenostjo zaznamoval milijone ljudi. V prostoru je bila posebna tišina, skoraj sveta. Čutil sem hvaležnost, spoštovanje in neko nenavadno notranjo moč. To je bil eden tistih trenutkov, ko glasba preseže oder," je dejal pevec, ki je prvotno načrtoval tudi nastop v Birmingham Museum & Art Gallery, kjer je do jeseni na ogled posebna razstava, posvečena Ozzyju Osbournu in zgodovini skupine Black Sabbath, vendar je bil muzej v času njegovega obiska zaprt.

Poseben pečat obisku je dal njegov poklon legendarnemu frontmanu skupine Black Sabbath. FOTO: osebni arhiv

Na mostu se še vedno zbirajo oboževalci z vsega sveta, ki puščajo cvetje in se ustavljajo v spomin na legendarnega glasbenika. "Še vedno prihajajo ljudje, ki prinašajo šopke in se ustavijo na mestu, kjer sem pel. Z vsakim, ki se tam ustavi, se hitro razvije pogovor, saj delimo podobna čustva. Tako sem spoznal tudi skupino poljskih ustvarjalcev namiznih iger, ki so bili v Birminghamu na poslovnem obisku. Eden od njih je kitarist in skupaj sva spontano zaigrala nekaj verzov Ozzyjeve skladbe Dreamer," je povedal. Njuno improvizirano glasbeno druženje je pritegnilo pozornost mimoidočih, ki so ga nagradili z iskrenim aplavzom. "Takrat me je prešinila misel, da imata Johannes Brahms in Ozzy Osbourne veliko več skupnega, kot bi si mislili. Brahms je v svojem Nemškem rekviemu ustvaril delo, ki ni namenjeno le vernikom, temveč vsem ljudem, ki iščejo tolažbo in upanje. Ozzy pa v skladbi Dreamer govori o svetu, ki ga lahko rešita le sočutje in medsebojna pomoč. Čeprav ju loči več kot stoletje in popolnoma drugačen glasbeni izraz, oba govorita o isti stvari – o človekovi ranljivosti in o potrebi, da ostanemo povezani," je še dodal.

Nastop v rojstnem kraju heavy metala je zanj pomenil veliko več kot pomemben mednarodni glasbeni dosežek. FOTO: osebni arhiv