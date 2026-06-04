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Glasba

Jure Počkaj izpolnil obljubo: poklonil se je Ozzyju Osbournu

Ljubljana, 04. 06. 2026 14.01 pred 21 dnevi 4 min branja 0

Avtor:
K.A.
Poseben pečat obisku je dal njegov poklon legendarnemu frontmanu skupine Black Sabbath.

Jure Počkaj je združil dva glasbena svetova – od Brahmsa do Ozzyja. Slovenski baritonist je namreč v rojstnem kraju legendarnega pevca uresničil svojo osebno obljubo, ki jo je prvič javno izrekel lani na koncertu projekta OPERA ROCKSTAR v Postojni. Takrat je napovedal, da bo del svoje glasbene zgodbe iz domače Postojne simbolično ponesel v Birmingham.

Jure Počkaj je z nastopom v Birminghamu izpolnil svojo obljubo. Slovenski baritonist je kot solist nastopil v znamenitem Brahmsovem Nemškem rekviemu (Ein deutsches Requiem) skupaj z uglednim britanskim orkestrom City of Birmingham Symphony Orchestra (CBSO), ki velja za enega vodilnih simfoničnih orkestrov v Združenem kraljestvu. "Ko stojiš pred tako mogočnim orkestrom in zaslišiš prvi skupni vdih glasbenikov, začutiš neverjetno spoštovanje do glasbe. To ni samo petje – to je val energije, ki te popolnoma prevzame. Imel sem občutek, kot da glasba diha skozi vse nas hkrati," je povedal po koncertu.

Jure Počkaj je z nastopom v Birminghamu izpolnil svojo obljubo.
Jure Počkaj je z nastopom v Birminghamu izpolnil svojo obljubo.
FOTO: osebni arhiv

Nastop v mestu, ki ga mnogi označujejo za rojstni kraj heavy metala, pa je zanj pomenil veliko več kot pomemben mednarodni glasbeni dosežek. "Uresničil sem svojo osebno obljubo, ki sem jo prvič javno izrekel lani na koncertu projekta OPERA ROCKSTAR v Postojni. Takrat sem napovedal, da bom del svoje glasbene zgodbe iz domače Postojne simbolično ponesel v rojstni kraj Ozzyja Osbourna. Po nastopu s CBSO sem to obljubo tudi izpolnil," je povedal.

Poseben pečat obisku je dal njegov poklon legendarnemu frontmanu skupine Black Sabbath na znamenitem Black Sabbath Bridgeu, le nekaj korakov od Symphony Halla, kjer je nastopil z orkestrom. Tam je spontano zazvenela tudi skladba Dreamer, ena najbolj osebnih pesmi legendarnega pevca, ki je simbolično povezala dva na videz oddaljena glasbena svetova – opero in rock. "Ko sem pel Ozzyju v spomin, nisem razmišljal o žanrih. Razmišljal sem o človeku, ki je s svojo iskrenostjo zaznamoval milijone ljudi. V prostoru je bila posebna tišina, skoraj sveta. Čutil sem hvaležnost, spoštovanje in neko nenavadno notranjo moč. To je bil eden tistih trenutkov, ko glasba preseže oder," je dejal pevec, ki je prvotno načrtoval tudi nastop v Birmingham Museum & Art Gallery, kjer je do jeseni na ogled posebna razstava, posvečena Ozzyju Osbournu in zgodovini skupine Black Sabbath, vendar je bil muzej v času njegovega obiska zaprt.

Poseben pečat obisku je dal njegov poklon legendarnemu frontmanu skupine Black Sabbath.
Poseben pečat obisku je dal njegov poklon legendarnemu frontmanu skupine Black Sabbath.
FOTO: osebni arhiv

Na mostu se še vedno zbirajo oboževalci z vsega sveta, ki puščajo cvetje in se ustavljajo v spomin na legendarnega glasbenika. "Še vedno prihajajo ljudje, ki prinašajo šopke in se ustavijo na mestu, kjer sem pel. Z vsakim, ki se tam ustavi, se hitro razvije pogovor, saj delimo podobna čustva. Tako sem spoznal tudi skupino poljskih ustvarjalcev namiznih iger, ki so bili v Birminghamu na poslovnem obisku. Eden od njih je kitarist in skupaj sva spontano zaigrala nekaj verzov Ozzyjeve skladbe Dreamer," je povedal.

Njuno improvizirano glasbeno druženje je pritegnilo pozornost mimoidočih, ki so ga nagradili z iskrenim aplavzom. "Takrat me je prešinila misel, da imata Johannes Brahms in Ozzy Osbourne veliko več skupnega, kot bi si mislili. Brahms je v svojem Nemškem rekviemu ustvaril delo, ki ni namenjeno le vernikom, temveč vsem ljudem, ki iščejo tolažbo in upanje. Ozzy pa v skladbi Dreamer govori o svetu, ki ga lahko rešita le sočutje in medsebojna pomoč. Čeprav ju loči več kot stoletje in popolnoma drugačen glasbeni izraz, oba govorita o isti stvari – o človekovi ranljivosti in o potrebi, da ostanemo povezani," je še dodal.

Nastop v rojstnem kraju heavy metala je zanj pomenil veliko več kot pomemben mednarodni glasbeni dosežek.
Nastop v rojstnem kraju heavy metala je zanj pomenil veliko več kot pomemben mednarodni glasbeni dosežek.
FOTO: osebni arhiv

Birmingham ga je, kot pravi, sprejel z odprtimi rokami. Mesto, ki velja za eno ključnih zibelk rock glasbe in rojstni kraj heavy metala, je v njem pustilo močan vtis. "V Angliji sem začutil posebno glasbeno kulturo. Ljudje tam glasbo živijo neposredno in iskreno. Čutil sem veliko spoštovanje do umetnosti, hkrati pa neverjetno toplino občinstva. Birmingham ima surovo, pristno energijo, ki me je močno ganila," je zaupal in nadaljeval: "Tudi izjemna akustika dvorane mi je omogočila popolno svobodo interpretacije. Lahko sem oblikoval prav vsako frazo in poudaril vsako besedo. Prepričan sem, da se je moja interpretacija dotaknila občinstva. Še danes prejemam odzive ljudi, ki so bili prisotni in so v glasbi iskreno uživali."

Počkaj priznava, da so se mu z nastopom v Birminghamu uresničile dolgoletne sanje. Od Brahmsovega rekviema do Ozzyjevega Dreamerja je v enem samem dnevu povezal dva glasbena svetova, ki ju druži skupno sporočilo: iskrenost, človečnost in moč glasbe, da presega vse meje. "Nastopiti kot solist v Birminghamu, v eni najboljših koncertnih dvoran na svetu, je nekaj neopisljivega. Prepričan sem, da je to pomembna stopnica v moji profesionalni karieri in iskreno upam, da se kmalu vrnem," je še povedal za zaključek.

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