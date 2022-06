Jure Pukl: Navdih je vedno stvar trenutka

Jure Pukl že več kot dve desetletji ustvarja in koncertira tako na domači kot na tuji jazz sceni. Saksofonist, ki prihaja iz Velenja, je prejemnik številnih nagrad, njegov opus šteje osem albumov z avtorsko glasbo, kmalu pa se jim bo pridružil še deveti. V Slovenijo se je vedno rad vračal, čeprav je bilo njegovo življenje v New Yorku. Domov ni prihajal le na počitnice, z veseljem že več let pripravlja večdnevni kreativni tabor za jazz glasbenike oziroma Kreativno Jazz Kliniko Velenje, ki je kreativni prostor za ustvarjanje in sodelovanje s tujimi in domačimi glasbeniki. Njihova udeležba pa je še dokaz več, kako veliko ime jazz glasbe je Jure Pukl.

Ljubitelji jazza bodo ob omembi imena Jure Pukl zagotovo z odobravanjem prikimali in dodali kakšno pohvalno besedo, kar si Jure vsekakor zasluži. Vsi, ki se s to glasbeno zvrstjo šele spoznavajo, pa bodo v teh dneh imeli priložnost, da saksofonista, ki na mednarodni in domači sceni deluje že več kot dve desetletji, pridejo poslušat v prestolnico na Jazz Festival Ljubljana ali v Vilo Herberstein, kjer bo nastopil z domačim bendom in gosti, Občina Velenje pa ga bo nagradila z nazivom kulturnega ustvarjalca leta.

Že več let deluješ na mednarodni jazz sceni, oder pa si delil tudi z nekaterimi zelo zanimivimi glasbeniki. Ko gledaš nazaj, kako bi opisal svojo glasbeno pot, ki te je pripeljala do tega, kje se nahajaš trenutno? Res sem že okrog 25 let prisoten na mednarodni sceni in sem sodeloval z mnogimi odličnimi glasbeniki in umetniki. Mislim, da sem, kjer sem, zaradi moje narave in želje po novem, po raziskovanju, po učenju in nikoli ne rečem: 'Aha, to je to'. Vedno vidim nove izzive in motivacijo za ustvarjanje. In najbrž tudi zaradi ljubezni do glasbe.

Junija se odpravljaš na evropsko turnejo z ameriškim bendom. Kako potekajo tvoje priprave in kako potekajo vaje z bendom? Med 12. in 18. junijem bomo nastopili v Amsterdamu, na Dunaju, v Münchnu, Ljubljani, Budimpešti in Celovcu. Glasbeniki v tej skupini živimo ne samo v drugih državah, ampak celo na drugih kontinentih. Ker se poznamo že vrsto let, je glasbena komunikacija brez vaj lažja. Vseeno jim glasbo pošljem vnaprej, v digitalni obliki, da sami vadijo stvari, ki jih mora vsak član zasedbe odigrati. Potem pred prvim koncertom naredimo daljšo vajo skupaj. Seveda se glasba razvija na turneji in tekom koncertov.

Na polovici turneje boste nastopili tudi v Sloveniji, na Jazz festivalu v Ljubljani. Kaj ti pomeni nastop pred domačo publiko in uvrstitev v program enega največjih jazz festivalov v Sloveniji? Četrti koncert bo res v Sloveniji, na Jazz Festivalu Ljubljana. Na tem festivalu sem nastopil že večkrat, res pa je, da v zadnjih desetih letih ne. Nastop pred domačo publiko je zame osebno vedno najbolj zahteven, saj med publiko vidiš obraze, ki jih poznaš in v tistem trenutku lahko čutiš manjšo obremenitev, da jih ne bi razočaral. Po drugi strani pa je seveda nastopati pred domačo publiko velika čast in veselje. Spremljaš slovensko jazz sceno? Kako jo vidiš ti? Slovensko jazz sceno seveda spremljam, preko vodenja Kreativne Jazz Klinike in Max Klub jazz festivala opazim večino mladih kolegic in kolegov in jih tudi osebno poznam. Scena je zelo kreativna in plodna. Premalo pa je klubov in prizorišč, kjer bi lahko igrali. Max Klub Jazz Festival je festival, ki je rezerviran samo za Slovence. Vodja zasedbe je vedno slovenski glasbenik, seveda pa je dobrodošlo, da pripelje glasbenike tudi iz tujine.

Ustvarjaš že 20 let, v tem času pa si prejel kar nekaj nagrad in priznanj za svoje glasbene dosežke. 2. julija te bo domača velenjska občina razglasila za kulturnega ustvarjalca leta. Kaj ti pomeni to priznanje? V Velenju sem prvič dobil takšno nagrado in zato mi pomeni veliko. V Velenju sem vedno bil in sem še aktiven. Mesto mi je vedno stalo ob strani in me spodbujalo. Ta nagrada je bila potrditev, da delam dobro in mesto v svetu tudi promoviram. Ob tej priložnosti boš stopil na oder skupaj z domačim bendom in gosti ter na koncertu Jure Pukl malo drugače oziroma Ta noč je moja nastopil pred domačim občinstvom. Kaj pripravljate? Jure Pukl Malo drugače je že v naslovu jasno, da bo nekaj drugače. Ker sem povabil različne vokaliste, bo glasba vokalna, ker so vokalisti iz drugih stilskih svetov glasbe, pa bo tudi glasba drugačna, jazza v takšni obliki ne bo. Igrali bomo glasbo vokalistov, pa eno skladbo Roberta Jukiča, eno mojo, glasbo Antonia Carlosa Jobima in ameriške pevke Yebbe. Več izveste na samem koncertu.

Je nastopati z domačimi glasbeniki kaj drugače kot na primer s tvojim ameriškim bendom? Nastop z domačimi glasbeniki je vedno pogojen še z globljim prijateljstvom kot samo z glasbenim strinjanjem. Če sem prav zasledila, pripravljaš tudi novo ploščo. Kje najdeš inspiracijo? Je po 20 letih komponiranja in nastopanja lažje ali težje najti navdih? Res se po turneji odpravljamo v snemalni studio v Ljubljani, kjer bomo posneli novo ploščo za londonsko založbo Whirlwind Recordings. Navdih je vedno stvar trenutka. Včasih je je več, včasih manj. Včasih pa moraš kar sam poskrbeti, da motivacija je. Zanimivo je, da sem v času pandemije imel veliko časa, a malo navdiha za pisanje glasbe. Bil sem prazen, a sem jo spet dobil pred približno tremi meseci in napisal glasbo za novi album.