Jure Pukl: Po 27 letih tujine se je bilo naravno vrniti domov

Jure Pukl je mednarodno priznan saksofonist in jazz glasbenik, ki se lahko pohvali z enajstimi avtorskimi albumi, na odru pa je stal z največjimi sodobnimi glasbeniki te zvrsti. V tujini je preživel 27 let svojega življenja in tam tlakoval pot svoje uspešne kariere, a vse to mu je uspelo, ker je trdo delal in vedno znova našel motivacijo in smisel v tem, kar rad počne. Med pandemijo se je vrnil v rodno Velenje, jeseni pa ga čaka nov izziv – postal bo profesor saksofona na ljubljanski Akademiji za glasbo.

Jure Pukl je življenje posvetil glasbi. Da je dober v tem, kar počne, dokazujejo številne nagrade in priznanja, ki jih je že prejel, med njih pa štejejo tudi povabila svetovno znanih jazz glasbenikov, da se jim pridruži na odru. Večino svoje kariere je preživel v tujini, kamor je odšel z 18. leti, zadnjih devet let pred pandemijo, ki ga je sčasoma privedla nazaj v domače Velenje, pa je preživel v New Yorku.

icon-expand Jure Pukl je mednarodno uveljavljen saksofonist. FOTO: Damjan Žibert

Kljub temu, da je živel v tujini, pa se je domov vedno vračal. Eden izmed razlogov je tudi organizacija sklopa osmih koncertov, ki so namenjeni predstavitvi mlajših jazz ustvarjalcev, hkrati pa je umetniški vodja ekipe, ki organizira delavnice jazz glasbe mednarodnega projekta in deluje pod imenom Kreativna jazz klinika Velenje.

Letošnja se bo zgodila med 26. 6. in 1. 7., ko se bo zaključila z zaključnim koncertom slušateljev. To je teden dni intenzivnega učenja glasbe in novih prijemov, Juretu, ki je tudi sam eden iz mentorjev, pa se vsako leto pridružijo mednarodno priznani glasbeniki, ki jih je spoznal tekom svojega delovanja v tujini in se z njimi tudi spoprijateljil. Vsak večer pripravijo tudi koncert, kjer se predstavijo mentorji, koncerti pa so odprtega tipa in jim lahko prisluhne vsak ljubitelj dobre glasbe. V zadnjih letih je med slušatelji, ki se udeležijo delavnic, veliko tujcev, kot je povedal Pukl, pa je bilo pred pandemijo tudi do 80 udeležencev iz različnih evropskih držav.

Čeprav prihaja poletje, je to za glasbenike običajno zelo delovno obdobje. Tudi za Jureta ne bo nič drugače, a si bo kljub temu privoščil vsaj mesec dni počitka. Kot je povedal, se je pred kratkim vrnil s turneje po srednji Evropi, sedaj pa potekajo intenzivne priprave na Kliniko, ki bo prav tako eden bolj napornih tednov, vedno pa pripravlja tudi nekaj novega. Na počitnicah se popolnoma odklopi, zanj je to obdobje v letu, ko gre na morje, ne posluša glasbe in ne vadi, temveč prezrači ušesa.

