Justin Bieber hvaležen za grammy nominacije, kritičen do odločitve glede kategorij

Pevec je svojo videnje nominacij podal na družbenih omrežjih. Na Instagramu je sledilce najprej prosil za razumevanje, saj ni želel izpasti nehvaležen. Želel je samo povedati svoje mnenje in se obenem zahvalil vsem, ki so se sploh borili za to, da je med nominiranci.

''Počaščen sem, da mi je akademija podala priznanje in dokazala, da ceni mojo umetnost. Glede svoje glasbe sem zelo natančen in zmeraj z jasnimi namerami. Kar pomeni, da sem se načrtno lotil tudi snemanja albuma, ki se žanrsko uvršča v R&B. Spremembe, ki so se zgodile so ravno ta moj R&B album. To, da ga kot takega niso prepoznali, je izredno čudno,''je zapisal. 26-letnik je priznal, da je odraščal med poslušanjem in občudovanjem tovrstne glasbe in si tako tudi želel, da bi lahko nekoč ustvaril projekt, ki bo to njegovo strast do R&B glasbe tudi izrazil. Podaril je, da je kategorizacija čudna tudi zato, ker so akordi, melodije, vokali ter tudi ritem brez dvoma nekaj, kar se zagotovo umešča v R&B.