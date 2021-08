Justin Bieber in Megan Thee Stallion z največ nominacijami za nagrade MTV

Ustvarjalci programa legendarne glasbene televizije MTV so na Twitterju zapisali, da se nagrade vračajo ter da so tako želeni srebrni kipci (poimenovani moonperson) že pripravljeni. Največkrat bi lahko na prireditvi slavil Justin Bieber , ki je nominiran v kar sedmih kategorijah; med drugim lahko postane tudi izvajalec leta in umetnik, katerega videospot je v preteklem letu najbolj prepričal.

S šestimi nominacijami mu sledi ameriška raperka Megan Thee Stallion , ki bo njegova neposredna konkurentka v kategoriji za video leta, 26-letnica pa si lahko obeta zmage tudi zaradi odmevnega sodelovanja s Cardi B . Po pet nominacij so si prislužili izvajalci Billie Eilish, BTS, Doja Cat, Drake, Giveon, Lil Nas X in Olivia Rodrigo .

Oboževalci popularne glasbe bodo, kot je to vsako leto v navadi, svoj glas lahko oddali na MTV-jevi spletni strani, boj za zmago pa bo med glasbeniki oster kot že dolgo ne. Podelitev nagrad se bo odvila 12. septembra ob osmi uri po newyorškem času, prizorišče pa je že znano – to bo Barclays Center v Brooklynu, dogodek pa bodo prenašale številne televizijske mreže.

Letošnji nominiranci v glavnih kategorijah

Videospot leta:

Cardi B ft. Megan Thee Stallion – WAP

DJ Khaled ft. Drake – POPSTAR

Doja Cat ft. SZA – Kiss Me More

Ed Sheeran – Bad Habits

Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name)

The Weeknd – Save Your Tears

Izvajalec leta:

Ariana Grande

Doja Cat

Justin Bieber

Megan Thee Stallion

Olivia Rodrigo

Taylor Swift

Pesem leta:

24kGoldn ft. iann dior – Mood

Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic – Leave The Door Open

BTS – Dynamite

Cardi B ft. Megan Thee Stallion – WAP

Dua Lipa – Levitating

Olivia Rodrigo – Drivers license

Najboljši novi izvajalec:

24kGoldn

Giveon

The Kid LAROI

Olivia Rodrigo

Polo G

Saweetie

Najboljše sodelovanje:

24kGoldn ft. iann dior – Mood

Cardi B ft. Megan Thee Stallion – WAP

Doja Cat ft. SZA – Kiss Me More

Drake ft. Lil Durk – Laugh Now Cry Later

Justin Bieber ft. Daniel Caesar, Giveon – Peaches

Miley Cyrus ft. Dua Lipa – Prisoner

Najboljša pop pesem:

Ariana Grande – Positions

Billie Eilish – Therefore I Am

BTS – Butter

Harry Styles – Treat People With Kindness

Justin Bieber ft. Daniel Caesar, Giveon – Peaches

Olivia Rodrigo – Good 4 u

Shawn Mendes – Wonder

Taylor Swift – Willow

Najboljša hiphop pesem:

Cardi B ft. Megan Thee Stallion – WAP

Drake ft. Lil Durk – Laugh Now Cry Later

Lil Baby ft. Megan Thee Stallion – On Me (remix)

Moneybagg Yo – Said Sum

Polo G – RAPSTAR

Travis Scott ft. Young Thug & M.I.A. – FRANCHISE

Najboljša rock pesem:

Evanescence – Use My Voice

Foo Fighters – Shame Shame

John Mayer – Last Train Home

The Killers – My Own Soul’s Warning

Kings Of Leon – The Bandit

Lenny Kravitz – Raise Vibration

Najboljša R&B pesem:

Beyoncé, Blue Ivy, SAINt JHN, WizKid – BROWN SKIN GIRL

Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic – Leave The Door Open

Chris Brown and Young Thug – Go Crazy

Giveon – HEARTBREAK ANNIVERSARY

H.E.R. ft. Chris Brown – Come Through

SZA – Good Days