Justin Bieber in njegov skorajšnji konec

Najlepši indie melos, kar jih je! Bombay Bicycle Club so res poseben alter bend. Pop, če ne kar jazzy-pop je njihova temeljna izrazna zapoved. Čeravno boste severnolondonski glasbeni kolektiv našli tudi med indie-rockerji. Toda to je indie-rock, ki ne vpije in ne cvili. Raje ostaja melodičen in se sem ter tja dobrovoljno nasmiha nenavadnim, eklektičnim zvokom; tudi domislenemu večglasju, ki jih občasno zanese na rob folktronike, pod-žanra, pri katerem so sešteta obrazila folk songov in elektronsko krmiljenje (le-teh). Bombay Bicycle Club so povratniki, kajti njihovo novo albumsko delo bo prvo po tem, ko si je band pred šestimi leti dovolili ustvarjalno pavzo. To je najbolj uspešno izkoristil njihov frontman Jack Steadman, ki postregel z dobrim in bogato orekstriranim acid-jazzovskim albumom. Steadman se je pod tega podpisal kot Mr. Jukes.

Pred mesecem so Bombay Bicycle Club navrgli komad Everything Else Has Gone Wrong, medtem ko je tale čisto svež I Can Hardly Speak nemara še boljši. Malenkost je soroden njihovemu izvrstnemu hitu Come To, ki so ga simpatizerji Arsenala, izobesili na kapitalec So Long, See You Tomorrow iz leta 2014. Dinamike in artistične iskre v songih Bombay Bicycle Club ostajajo pohvalne, eksperimentiranje z opojnimi zvoki pa prav enako.

Ocena: 4

