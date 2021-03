Justin Bieber in njegova pravica, ki pa je nedopustno instantna

Časi so neusmiljeni. Če želijo najbolj popularni ohraniti svoje stežka prigarane zvezdniške statuse, morajo novosti praktično bruhati. Komaj dobro leto po izdaji petega albuma je kanadski pop slavnež Justin Bieber že pri šestem. Interval med lanskim Changes in Bieberjevim četrtim – in hkrati daleč najboljšim glasbenikovim albumskim izdelkom – je bil pet let. Vratolomni izdajateljski vzorec, ki sta ga med pandemijo prevzeli tudi Ariana Grande in še zlasti Taylor Swift, tudi Bieberju ni dal miru. Spričo očitne snemalne oziroma produkcijske naglice ni naključje, da Bieberjevi novi aktualiji Justice primanjkuje izrazitejše identitete ali konkretneje izrisanega značaja. Mastodonska količina kar 22 songov to ugotovitev le še poudari. Vsaj deset komadov je povsem bledih, melodijsko šibkih, produkcijsko pa skoraj ponesrečenih. Če je imel Bieber na svojih zadnjih treh albumih le par spornih ali največ tri dokaj povprečne pesmi, pa se je delež teh na Justice občutno povečal. Pa ne gre le za pripovedno plitke songe, pač pa tudi za glasbenikov vokalni vložek, ki je prepogosto osiromašen strasti. Obenem drži, da nekaj popevk Justin Bieber interpretacijsko prepeva zelo nonšalantno, a zdi se, da je Deserve Younemara edina pesem, ki ji tak vokalni pristop pristoji. Veliko razočaranje je Bieberjeva kolaboracija z uspešnim soularjem Khalidom (As I Am), enako velja tudi za skladboHoly, v kateri kot gost nastopa hiphoparski prvokategornikChance The Rapper. Justice naj bi bil album, ki izpostavlja visoke moralne norme, humanost in svoboščine. V slogu naslova celote (Pravica) je pod zaporednim indeksom 7 avtor pristavil slabi dve minuti govora Martina Luthra Kinga, ameriške zgodovinske ikone v boju za, predvsem, rasno enakopravnost. Omenjeni historični pamflet kljub svoji plemeniti noti v primerjavi z vsem ostalim povedanim, tj. zapetim na albumu, dejansko nima smiselne povezave. Kajti ena od poudarjenih resnic naj bi bila tudi ta, da je Justice izključno zbirka ljubezenskih napevov. Tu narativna zmešnjava zadane vrhunec. Po drugi plati je skrajno zanimiv primer komad Die For You, ki je ob svojem štartu nemudoma pritegne pozornost, a kaj ko Justin Bieber v refrenih uporabi slogovno figuro, ki jo je v svoji veliki uspešniciLocked Out Of Heaven pred devetimi leti razvil in občinstvu ponudil že Bruno Mars. Da bo mera (razočaranja) polna, Bieber v sosednji deveti song Hold On znova vstopi v nezgrešljivem Marsovem naklonu. Pesem Somebody je, tako kot še dve, tri (na primer I Can’t Be Myself) druge, kopija songovske strategije, ki jo pretežno zastopa njegov konkurent The Weeknd.

Najboljša songa med tistimi, ki niso dobili vloge pospeševalnega singla, sta zatoLove You Better(gost Beam) inLoved By You, v katerem Justinu Bieberju pomaga nigerijski zvezdnik Burna Boy.

Kakšne dividende bo Justinu Bieberju namenila naglica ob proizvodnji Justice, bo pokazal čas. Prvi vtis pa res ni dober.





Ocena: 2,5