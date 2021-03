Justin Bieber in The Weeknd bojkotirata grammyje

The Weeknd , priljubljeni kanadski pevec, katerega pravo ime je Abel Tesfaye , se je za bojkot podelitve nagrad grammy odločil, ker po izidu izredno uspešnega albuma z letnico 2020 ni bil nominiran za nobeno nagrado. Bieber ima za bojkot svoje razloge, in sicer se ne strinja s tem, da ga prireditelji niso povabili k nastopu na prireditvi. Drug razlog za bojkot pa je njegova nominacija za album Changes v kategoriji najboljši pop album in ne v kategoriji najboljši R&B album.

The Weeknd je na Twitterju zapisal, da 'grammyji ostajajo skorumpirani', potem ko se po novembrski oznanitvi nominirancev njegovo ime ni znašlo na seznamu. "Organizatorji podelitve grammyjev dolgujejo meni, mojim oboževalcem in transparentnosti industrije." Pred dnevi je za New York Times povedal, da je svoji založbi prepovedal, da bi v prihodnje komisiji za grammyje še predlagala njegove izdelke. "Zaradi teh skrivnih komitejev sem svoji založbi prepovedal, da bi še kdaj predlagala moje izdelke komisiji za grammyje."

"Laska mi, da me priznavajo in cenijo zaradi moje umetniške nadarjenosti. Glede svoje glasbe sem zelo natančen in nameren. S tem sem se lotil izdelave R&B albuma," je zapisal na svojem profilu na Instagramu po oznanitvi nominacij. "Changes je bil in je R&B album. Čudim se, da ga niso uvrstili v to kategorijo," je še dodal. Odločitev komisije je zanj razočaranje, saj so bile njegove sanje posneti album, ki bi utelešal tak zvok.

"Čudno se mi zdi, da tega niso uvrstili v to kategorijo (R&B). Če upoštevamo akorde, melodije in slog vokala, pa tudi hiphop ritem bobnov, ki so bili izbrani, gre nedvomno za R&B album!" je razburjen Bieber.

Justin Bieber je sicer za nagrado grammy nominiran v štirih kategorijah.