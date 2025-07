Justin Bieber izdal sedmi album z 21 pesmimi

Glasbeni zvezdnik Justin Bieber je presenetil z izdajo sedmega albuma z naslovom Swag , na katerem je moč najti kar 21 pesmi. Na njem je moči združil s številnimi glasbeniki, kot so Gunna , Sexyy Red , Druski , Dijon , Lil B , Cash Cobain , Eddie Benjamin in Marvin Winans . Naslovno fotografijo albuma krasi glasbenik in njegova mlada družina, sin Jack Blues in žena Hailey Bieber .

To je Bieberjev prvi album po štirih letih premora. Nazadnje je leta 2021 izdal album z naslovom Justice, s katerim se je takrat prebil na sam vrh Billboardove lestvice in na katerem je moč najti hite Anyone, Hold On in Peaches. Po izdaji albuma se je zvezdnik odpravil na turnejo, ki pa jo je zaradi zdravstvenih težav predčasno zaključil.

Spomnimo, Bieber je pozornost javnosti v zadnjem času kradel predvsem s svojim nenavadnim obnašanjem, domnevnimi finančnimi težavami in govoricami, da v njegovem zakonu ni vse v najlepšem redu.