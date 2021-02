Justin Bieber napovedal šesti album

"Album Justice prihaja 19. marca. V času, ko je z našim zlomljenih planetom vse narobe, vsi hrepenimo po zdravljenju in pravičnosti človeštva," je na Instagramu zapisal 26-letni Justin Bieber . "Pri ustvarjanju tega albuma je bil moj cilj ustvariti glasbo, ki bo nudila tolažbo. Narediti sem želel pesmi, ki bodo ljudi povezale, da se bodo počutili manj osamljene. Trpljenje, krivica in bolečina lahko povzročijo, da se ljudje počutijo nemočne."

Na novem albumu imajo med drugim svoje mesto singli Anyone, Lonely in Holy ter pesem s Chanceom The Rapperjem."To je moj majhen del. Moj del. Želim nadaljevati pogovor o tem, kako je videti pravičnost, da bomo še naprej skupaj na poti zdravljenja,"je zaključil svoj zapis.