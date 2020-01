Justin Bieber po štirih letih z novim solo singlom

Z grammyjem nagrajeni glasbenik Justin Bieberje oboževalce končno razveselil z novo pesmijo Yummy.Zvezdnik je že na božični večer napovedal, da bo leto 2020 zanj zelo glasbeno obarvano in da bo izid novega albuma pospremila tudi nova koncertna turneja.

''Kot človeška bitja smo nepopolni. Moja preteklost, moje napake, vsi dogodki, ki sem jih prestal ... Verjamem, da sem točno tam, kjer moram biti in bog me je postavil tja, kjer je hotel, da sem. Mislim, da bo ta album drugačen od vseh doslej – že zgolj zaradi točke, kjer se trenutno nahajam,'' je z besedami napovedal nov glasbeni izdelek.

Skladba Yummy je tako prva, ki jo je izdal po zadnjem albumu Purpose iz leta 2015. Od takrat naprej je sicer izdal nekaj uspešnic in združil moči z glasbeniki, kot so DJ Khaled, Chance the Rapper, Ed Sheeranin drugimi.

Leta 2017 je po 18 mesecih, ko je bil ves čas na poti, nepričakovano prekinil svojo turnejo Purpose World Tour, ker je trpel zaradi hude izčrpanosti. V času njegovega glasbenega premora pa se je veliko dogajalo v njegovem zasebnem življenju. Spoznal je ljubezen svojega življenja, 23-letno Hailey Baldwin, s katero sta se tudi poročila in priredila kar dva poročna obreda. 25-letnik pa je zdaj pripravljen, da oboževalcem ponudi nekaj novega in da pokaže sebe skozi novo glasbo.

"Zelo se veseli vrnitve. Našel je načine, kako se bolje spoprijeti s stresom in pritiskom. In znova je navdušen nad življenjem," je njegov prijatelj povedal za People.

Prisluhnite novi Bieberjevi pesmi Yummy: