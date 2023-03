Justin Bieber po zdravstvenih težavah odpovedal celotno turnejo

Popzvezdnik je lani junija na družbenem omrežju razkril, da so mu diagnosticirali redek sindrom Ramsayja Hunta, zaradi katerega ima desno stran obraza paralizirano. V posnetku, iz katerega je bilo razvidno, da ima zdravstvene težave, je povedal, da bo moral prihajajoče koncerte odpovedati, saj potrebuje čas za okrevanje. Že mesec kasneje je presenetil z novico, da se vrača na odrske deske, in sicer na festivalu v Italiji. Po nekaj nastopih v evropskih prestolnicah je septembra znova prestavil preostanek turneje zaradi izčrpanosti in izgorelosti. Za ameriški tabloid TMZ je takrat dejal, da ga je dotolkla izčrpanost, ki ga je opomnila, da mora zdravje postaviti na prvo mesto.

Justin Bieber je odpovedal svetovno turnejo Justice World Tour , ki jo je lani septembra prekinil zaradi zdravstvenih težav. Odpovedi sicer pevec ni javno naznanil, ampak je zgolj umaknil preostale načrtovane datume koncertov iz svoje uradne spletne strani. Prav tako je iz spletnega ponudnika vstopnic Ticketmaster umaknil datume za prihajajoče koncerte, ki so bili napovedani v Kaliforniji, Connecticutu in Washingtonu.

Januarja se je 29-letni Bieber odločil, da proda svoje glasbene pravice, in se tako pridružil glasbenikom, kot so Shakira, Justin Timberlake, Bob Dylan in Bruce Springsteen, ki so naredili enako potezo. Svoj delež založniških in snemalnih pravic je prodal družbi Hipgnosis Songs Capital za približno 180 milijonov evrov.