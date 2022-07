Justin Bieber presenetil z novico, da se vrača na svetovno turnejo

Zdravstveno stanje glasbenika Justina Bieberja se je umirilo, glasbenik pa je po nenadni prekinitvi svetovne turneje v začetku meseca junija sedaj sporočil, da se vrača. 28-letniku so takrat zdravniki postavili diagnozo redkega Ramsay-Huntovega sindroma, zaradi katerega desne strani obraza ni mogel premikati, kot kaže, pa se je sedaj stanje normaliziralo, saj se 31. julija vrača na oder na festivalu v Italiji.

Zvezdnik bo nastopil na nekaterih večjih evropskih festivalih, nato pa se bo turneja preselila v Južno Ameriko, Južno Afriko, Srednji Vzhod, Azijo, Avstralijo in na Novo Zelandijo. Podrobnosti o turneji po Združenih državah naj bi bile objavljene naknadno.

"Justice Tour! Justin Bieber se konec meseca julija vrača na turnejo. Veseli smo, da se počutiš bolje, in že komaj čakamo, da te vidimo na odru," je zapisala njegova ekipa na uradnem profilu turneje na družbenem omrežju in dodala, da bo njegov prvi nastop 31. julija na festivalu Lucca v Italiji.

Bieber je v začetku junija v videoposnetku, ki ga je delil na družbenem omrežju, sporočil, da je bil diagnosticiran z redkim Ramsay-Huntovim sindromom, ki ga povzroča isti virus kot norice. Obrazna paraliza, ki jo je izkusil tudi 28-letnik, in izguba sluha sta možna zapleta tega sindroma. Glasbenik je takrat nastopal v sklopu svetovne turneje po Združenih državah, preložene datume koncertov, ki niso bili izvedeni, pa bo sporočil naknadno.

Da se zvezdnik počuti dobro, je pred dnevi razkril njegov glasbeni kolega Usher, ki je v nedavnem intervjuju pomiril oboževalce 28-letnika in dejal, da se ta po diagnozi počuti dobro: "Družila sva se na počitnicah in lepo je videti, da ima v času, ko se sooča s tem, podporo svojih oboževalcev in družine," je dejal Usher, ki je leta 2008 Justina Bieberja izstrelil med svetovne zvezdnike.