Justin Bieber v novem videospotu v objemu oboževalke

Justin Bieber in Chance The Rapper , čigar rojstno ime je Chancellor Johnathan Bennett, predstavljata videospot za pesem Holy . V videospotu nastopata tudi 25-letna igralka Ryan Destiny , ki se je znašla v vlogi Bieberjeve velike ljubezni, in 40-letni igralec Wilmer Valderrama , nekdanji partner Demi Lovato , ki so mu dodeli vlogo vojaka. Ta Justinu in Ryan ponudi pomoč, ko ostaneta brez strehe nad glavo.

Za potrebe snemanja videospota je 26-letni Justin odigral vlogo delavca na naftni ploščadi, ki ga odpustijo in ostane brez službe. Istega dne pa njegova izbranka Ryan, ki dela kot medicinska sestra, ugotovi, da je njen pacient, na katerega je bila zelo navezana, umrl. Zaljubljenca, ki ostaneta brez vsega, se brezupno sprehajata, ko jima pot prestreže Wilmer in ju povabi na topel obrok v svoj dom.

Kdo je mlada Ryan Destiny?

25-letna igralka in pevka je najbolj znana po vlogi v seriji Star, ki so jo lani po treh sezonah ukinili. Nato pa je dobila stransko vlogo v seriji Grown-ish. Ryan pa ima z Justinom pravzaprav dolgo zgodovino, saj je bila nekoč ena njegovih največjih oboževalk in je celo zmagala na tekmovanju, za nagrado pa je leta 2011 odpotovala v Los Angeles na premiero njegovega filma Never Say Never.

Ni prvič, da je Ryan nastopila v glasbenem spotu. Pred tem se je pojavila že v dveh videospotih raperja Big Seana. Od leta 2017 je v zvezi z igralcem Keithom Powersom, ki je najbolj znan po vlogi v filmih Famous in Love in What/If.