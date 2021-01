Justin Bieber za novi videospot skril tetovaže

"Ne morem si zamisliti boljšega načina, da zaključim leto 2020 in začnem leto 2021, kot je praznovanje s svojimi oboževalci po vsem svetu in z njimi deliti to novo glasbo, " je dejal Bieber ob izidu novega singla.

Kanadski pevec Justin Bieber je izdal nov videospot za pesem Anyone, ki ga je režiral Colin Tilley . V njem se priljubljeni glasbenik uspešno giblje po ringu, kjer boksa, ob strani pa mu ves čas stoji njegova izbranka, v čevlje katere je tokrat stopila igralka Zoey Deutch . Skupaj sta poustvarila nekatere prizore iz kultnega filma Rocky , on kot glavni junak Rocky, ona pa kot Adrian.

Za potrebe snemanja se je 26-letni Justin Bieber odpovedal svojim številnim tetovažam, ki so jih izkušeni vizažisti prekrili z ustrezno tehniko in ličili. Zvezdnik ima namreč že desetletje potetovirano telo, zato je v videospotu zdaj videti povsem drugačen.

To pa ni prvič, da je Zoey zaigrala v glasbenem videospotu takšne velike zvezde. Pred tem se je že leta 2017 pojavila v videu za uspešnico Perfect, ki jo izvaja Ed Sheeran.

Bieber je na silvestrovo pripravil koncert, to pa je bil njegov prvi nastop po letu 2017. Februarja lani je izdal novi album Changes, s katerim si je prislužil tri nominacije za grammyja, med drugim za najboljši pop vokalni album, najboljši pop solo nastop za pesem Yummy in najboljši pop duo/skupinski nastop za pesemIntentions,ki jo izvaja s skupino Quavo. Četrto nominacijo pa je dobil v kategoriji najboljši country duo/skupinski nastop za sodelovanje z duomDan + Shay pri pesmi 10.000 Hours.

Po izidu albuma je bil še naprej glasbeno ustvarjalen. Z raperjem Chance The Rappersta izdala pesem Holy, z Bennyjem Blancom pa sta sodelovala pri pesmiLonely. Pojavil pa se je tudi v videospotu MonsterShawna Mendesa in z J Balvinom sodeloval pri remiksu pesmi Mood,ki jo izvajataraperja24kgoldn in Iann Dior.