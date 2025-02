Justin Timberlake odpovedal nastop nekaj minut pred začetkom

Bolezni ne gre kljubovati in premoč ji je moral sinoči priznati tudi priljubljeni pevec Justin Timberlake, ki mu je gripa preprečila zadnji nastop v sklopu svetovne turneje Forget Tomorrow in sicer v Columbusu v Ohiu. Obiskovalci koncerta so bili takrat že na prizorišču, dobrih petnajst minut po začetku uvodnega dela, pa so jim organizatorji sporočili, da Timberlake ne bo prišel na oder.

Dobitnik grammyja je nato žalostno novico objavil tudi na svojem Instagram profilu, kjer se je s krajšim zapisom opravičil vsem, ki so kupili vstopnice za koncert in sinoči tudi prišli v areno in jo nato po hitrem postopku razočarani tudi zapustili. "Skrhan sem," je začel Justin in nadaljeval: "Na žalost moram odpovedati nocojšnji koncert. Že nekaj časa se borim proti gripi, zdaj pa me je dokončno premagala." K temu je dodal še: "Grozno se počutim, ker bom razočaral vas in tudi svojo ekipo, ki je trdo garala, da bi uspešno izpeljali tudi ta nastop." Oboževalcem je ob tem obljubil povračilo denarja za kupljene vstopnice, a se je nanj kljub temu zgrnilo veliko negativnih komentarjev.