Justin Timberlake: Postal sem doktor

"Nobene sanje niso prevelike! Ujemite jih! Verjemite mi ... Postal sem doktor! Hvala univerzi Berklee za to izjemno čast - sem ponižen in hvaležen," je glasbenik objavil na svojem Instagramu in Twitterju po svečani podelitvi letošnjih častnih doktoratov s strani izjemne ameriške univerze za glasbo Berklee. Justin Timberlake si je s svojim delom kot igralec in 10-kratni grammyjev nagrajenec prislužil častni naziv doktorja glasbe. S svojimi hiti in številnimi televizijskimi nastopi je navdušil različne generacije ljudi. Vsestransko nadarjenega glasbenika je v preteklosti ameriška revija Time prepoznala tudi kot enega izmed 100 najbolj vplivnih ljudi na svetu med letoma 2007 in 2013.