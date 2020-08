Justin Timberlake priznal: Moj največji hit je nastal zaradi Davida Bowieja

Priljubljeni pevec in nekdanji član skupine 'NSYNC se z veseljem spominja svojih glasbenih začetkov. Celo življenje si je želel delati z glasbenim producentom Timbalandom. Ko sta leta 2006 končno združila moči, sta v studiu skupaj prisluhnila skladbi Davida Bowieja. Pesem 'Rebel Rebel' ju je tako navdihnila, da sta ustvarila enega od največjih glasbenih hitov desetletja.

Justin Timberlake, ki je pesem SexyBack izdal leta 2006 in z njo prepričal številne poslušalce, se je v nedavnem intervjuju spomnil na to, kako je pesem nastajala. V trenutku, ko se je v studiu nahajal s Timbalandom, izredno uspešnim producentom tistega časa, je poslušal legendarnega Davida Bowieja:"Poslušal sem njegovo pesem Rebel Rebel, ki govori o osebi, ki se poslužuje navzkrižnega oblačenja, zato sem si predstavljal fante in dekleta in vse različice tega, ki se zabavajo v klubu, in to pesem pojejo drug drugemu." Iz skladbe je tako črpal vzdušje za svoj hit in vanj vključil tudi posamezne dele besedila, ki jih je navdihnila Bowiejeva uspešnica.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Timberlakova pesem je predstavljala nek drug pristop h glasbi, vključil ni niti njegovega značilnega falzeta, z 48-letnim producentom sta namreč čutila, da imata možnost ustvariti nekaj popolnoma drugačnega."Timberland je zaigral Bowiejev hit in ritem me je popolnoma očaral. Tega trenutka ne bom nikoli pozabil,"je povedal priljubljeni pevec in dodal, da je producent zahteval, da končno na glasbeno sceno vrneta plesno glasbo.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Beatboxal je, imela sva čudovit ritem in nato me je vprašal, kaj bom ob tem rekel. Izstrelil sem: I'm bringing sexy back. In on je dodal: Yeah,"se Justin spominja nastanka prvih zametkov skladbe. Glasbeno se je približal rap improvizaciji, zato je pesem nekaj posebnega."Ko sva zaključila delo na hitu, sva takoj vedela, da sva naredila nekaj svežega in drugačnega. Vsakič, ko sva v studio povabila ljudi in jim pesem predvajala, so se vsi, predvsem pa ženske, na slišano odzvali. Takoj sem vedel, da je to to," je še dodal.

icon-expand Justin Timberlake se z veseljem spominja svojih studijskih začetkov s slovitim producentom. FOTO: Profimedia