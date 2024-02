Justin Timberlake se po skoraj šestih letih vrača z novo glasbo

Justin Timberlake se vrača z novo glasbo. Njegov zadnji album, Man Of The Woods , ki vključuje uspešnice, kot sta Say Something in Morning Light , je izšel pred skoraj šestimi leti, februarja 2018, sedaj pa je z objavo na družbenem omrežju, kjer je delil posnetek, na katerem je v ozadju slišati njegovo novo pesem, razveselil številne oboževalce.

Kratek videoposnetek z naslovom One Night Only prikazuje Timberlaka, kako pred nastopom tava po prizorišču z mikrofonom v roki. V videoposnetkih dogodka je mogoče slišati Timberlaka, kako govori množici: "Nova glasba? No, saj se nismo zaman oblekli, kajne? V redu, naredimo to. Ta ima naslov Selfish."

Njegov zadnji album Man Of The Woods je izšel pred skoraj šestimi leti, februarja 2018. Od takrat je sodeloval pri pesmi Innocent iz leta 2021 z Justine Skye in pri skladbi Stay With Me iz leta 2022 skupaj s Calvinom Harrisom, Halsey in Pharrellom Williamsom .

Po nastopu je Timberlake na svoji strani na Instagramu objavil še en posnetek z naslovom "Justin Timberlake predstavlja: Everything I Thought It Was". Sodeč po govoricah, naj bi bil to naslov novega albuma, na katerem pevec s hrbtom proti kameri strmi v oddaljeni sončni zahod, medtem ko portoriški igralec Benicio Del Toro pripoveduje: "Ah, tukaj je Justin. Zakaj se noče obrniti. Kam za vraga bulji?"

Leta 2023 je pevec po več kot 20 letih izdal prvo pesem s skupino NSYNC, katere član je bil v 90. letih, z naslovom Better Place. Skupina se je znova združila za film Trolls Band Together. Po podatkih Official Charts Company ima Timberlake štiri single na vrhovih britanskih lestvic, in sicer SexyBack (2006), Give It To Me s Timbalandom in Nelly Furtado (2007), 4 Minutes z Madonno (2008) in Mirrors (2013).

Imel je tudi tri albume številka ena v Veliki Britaniji, in sicer Justified (2002), FutureSex/LoveSounds (2006) in The 20/20 Experience (2013). Timberlake je tudi uspešen igralec, zaigral je v filmih Trgovci s časom in Prijatelja samo za seks.