Justin Timberlake šest let po albumu z novo pesmijo: 'Kralj se je končno vrnil'

"Kralj se je končno vrnil," je pod videospotom za najnovejšo pesem Justina Timberlaka napisal eden od oboževalcev, kar nekaj pa se jih strinja, da se je na pop sceno končno 'vrnila dobra glasba', kot so se izrazili pevčevi oboževalci.

Pesem Selfish je Timberlake napovedoval nekaj dni in svoje oboževalce na družbenih omrežjih dražil z delčki pesmi, ki pa vseeno niso razkrivali preveč.

Najnovejša balada oboževalce očitno spominja na 'dobrega starega Justina', 'profesorja balad', saj so v komentarjih zapisali tudi, da se je končno vrnila dobra glasba in da so veseli, da se je poslovil od obdobja, ki ga je imel pred šestimi leti z albumom Man of the woods.

Nova pesem in videospot označujeta začetek izdaje albuma Everything I Thought It Was, ki ga je že napovedal s posnetkom na YouTubu, v katerem je sodeloval tudi igralec Benicio Del Toro, režiral pa ga je Bradley J. Calder.

Timberlake se očitno vrača na glasbeno sceno, saj je pred dnevi priredil koncert v domačem Memphisu, v kratkem pa bo nastopal tudi v New Yorku, v eni najbolje gledanih ameriških oddaj, v oddaji Saturday Night Live.