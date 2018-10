K nam drugo leto vnovič prihaja prihaja eden najboljših kitaristov, Mark Knopfler

Mark Knopfler, eden najbolj kritično in komercialno uspešnih umetnikov vseh časov, je napovedal svetovno turnejo s svojo skupino v letu 2019. Turnejo Down The Road Wherever bo pričel aprila v Barceloni, končala se julija v Veroni, 29. junija pa prihaja v ljubljanske Stožice.

Mark Knopfler bo sredi novembra izdal deveti album Down the Road Anywhere, 29. junija 2019 pa mu bomo lahko prisluhnili v ljubljanskih Stožicah. FOTO: Miro Majcen

Legendarni kitarist Mark Knopfler bo 16. novembra izdal svoj deveti samostojni studijski album Down the Road Anywhere.Turneje je vedno za sestavni del procesa izdaje albuma, ki se začne z nastajanjem in snemanjem pesmi v studiu, zaključi pa na turneji, na kateri v živo s skupino igrajo nove in stare pesmi.



"Moje pesmi so narejene za izvajanje v živo. Všeč mi je celoten proces njihovega nastajanja, nato pa jih posnamem z bendom, a najboljši del pride potem, ko jih igramo v živo na koncertih. Uživam v celotnem cirkusu, ki potuje od mesta do mesta in sodelovati s takimi glasbeniki je popoln užitek. Zelo se že veselim," je povedal Knopfler.





Nazadnje je Ljubljano obiskal maja 2013. FOTO: Miro Majcen

Knopfler je album Down the Road Anywhere posnel v svojem studiu British Grove v zahodnem Londonu, bo na turneji sodeloval z razširjeno 10-člansko zasedbo, večina izmed glasbenikov pa z njim sodeluje že več kot dve desetletji. To so: Guy Fletcher (klaviature) , Richard Bennett(kitara), Jim Cox (klavir), Mike McGoldrick (piščalka in flavta), John McCusker (strgalnik), Glenn Worf (bas), Danny Cummings (tolkala) in Ian Thomas (bobni). Nova pridobitev bosta Graeme Blebins (saksofon) in Tom Walsh (trobenta).



Na albumu bo 14 nepozabno elegantnih novih Knopflerjevih pesmi, ki jih navdihuje širok spekter vplivov. Tako njegovi zgodnji dnevi v Deptfordu z zasedbo Dire Straits, ko je bil nogometni navdušenec, izgubljen v čudnem mestu, ko je s koncertov štopal domov v snegu, ali ko je postopal v zakotnih lokalnih gostilnah. Mark ima oko poeta za pripovedovanje podrobnosti, s katerimi je v svoje pesmi vtisnil edinstveno psihogeografijo z njegovim toplim in božajočim glasom in bogato melodiko na kitari, ki jo igra tako brezhibno in vznemirljivo kot smo je pri njem že navajeni. Na turneji bo Mark z zasedbo igral izbor novih pesmi, med katere bodo vpleti nekatere stare zimzelene pesmi iz njegovega neverjetnega kataloga s kakšnim presenečenjem za povrhu.

Knopfler je kot eden največjih kitaristov vseh časov prodal več kot 120 milijonov albumov, tako z zasedbo Dire Straits kot na poti samostojne kariere. Mnoge njegove pesmi so postale klasike npr. Money For Nothing, Brothers in Arms, Sultans Of Swing, Romeo & Juliet in Walk Of Life. Izdal je osem samostojnih albumov in posnel album Neck And Neck z odličnim kitaristom Chetom Atkinsom in sodeloval z Emmylou Harris na All The Roadrunning. Glasbo je prispeval tudi za številne filme kot so Lokalni junak, Princesa nevesta in Altamira. Poleg lastnih plošč je Knopfler produciral tudi albume za velikana kot sta Bob Dylan in Randy Newman. Knopfler je leta 1999 postal OBE in leta 2012 na podelitvi britanske nagrade Ivor Novello prejel prestižno priznanje za življenjsko delo.

