Glasba

K našim sosedom prvič prihaja zasedba Black Eyed Peas

Zagreb, 20. 01. 2026 16.13

Avtor:
E.M. STA
Black Eyed Peas

V Zagrebu bo 26. junija nastopila ameriška pop skupina Black Eyed Peas, je sporočil organizator koncerta. Black Eyed Peas, ki bodo na Hrvaškem nastopili prvič, z več kot 80 milijoni prodanih izvodov plošč veljajo za eno od najuspešnejših skupin vseh časov, osvojili pa so tudi več grammyjev.

Black Eyed Peas bodo v Zagrebu nastopili na prostem, na jezeru Bundek. Obiskovalci koncerta bodo po napovedih organizatorjev med drugim slišali njihove največje uspešnice, kot so I Gotta Feeling, Pump It, My Humps in Shut Up.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Black Eyed Peas so ameriška glasbena skupina, ustanovljena leta 1992 v Los Angelesu. Sestavljajo jo raperji will.i.am, apl.de.ap in Taboo. V obdobju njihove največje priljubljenosti je bila članica tudi Fergie, ki je skupino zapustila leta 2018.

Zasedba je prodala približno 80 milijonov izvodov albumov, s čimer sodi med najbolje prodajane glasbene izvajalce vseh časov. Na Billboardovi lestvici izvajalcev prvega desetletja tega tisočletja so se uvrstili na 12. mesto, na lestvici Hot 100 izvajalcev desetletja pa na sedmo mesto.

Osvojili so tudi več deset najprestižnejših nagrad, med njimi šest grammyjev, osem glasbenih nagrad American Music Awards in dve Billboardovi nagradi.

Razlagalnik

Skupina Black Eyed Peas je znana po svojem eklektičnem slogu, ki združuje elemente hip hopa, popa, funka, soula in elektronske glasbe. Njihova glasba pogosto vključuje upbeat ritme, privlačne melodije in družbeno angažirana besedila, kar jih uvršča med ene najbolj prepoznavnih izvajalcev v sodobni popularni glasbi.

will.i.am, rojen kot William James Adams mlajši, je ustanovni član, glavni tekstopisec in producent skupine Black Eyed Peas. Poleg svoje vloge v skupini je uspešen samostojni umetnik, producent za druge izvajalce ter podjetnik, znan po svojem delu na področju tehnologije in inovacij. Njegova vizija in ustvarjalnost sta ključni za zvok in uspeh skupine.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
