K našim sosedom prvič prihaja zasedba Black Eyed Peas

Black Eyed Peas bodo v Zagrebu nastopili na prostem, na jezeru Bundek. Obiskovalci koncerta bodo po napovedih organizatorjev med drugim slišali njihove največje uspešnice, kot so I Gotta Feeling, Pump It, My Humps in Shut Up .

Black Eyed Peas so ameriška glasbena skupina, ustanovljena leta 1992 v Los Angelesu. Sestavljajo jo raperji will.i.am, apl.de.ap in Taboo. V obdobju njihove največje priljubljenosti je bila članica tudi Fergie, ki je skupino zapustila leta 2018.

Zasedba je prodala približno 80 milijonov izvodov albumov, s čimer sodi med najbolje prodajane glasbene izvajalce vseh časov. Na Billboardovi lestvici izvajalcev prvega desetletja tega tisočletja so se uvrstili na 12. mesto, na lestvici Hot 100 izvajalcev desetletja pa na sedmo mesto.

Osvojili so tudi več deset najprestižnejših nagrad, med njimi šest grammyjev, osem glasbenih nagrad American Music Awards in dve Billboardovi nagradi.