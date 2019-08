K-pop skupina BTS gre na 'podaljšan dopust'

"Radi bi vam sporočili, da bo to prvič od njihovega prvenca naprej, da bodo BTS šli na uradnen in podaljšan dopust, ko bodo počivali in se sproščali. To bo priložnost za člane BTS, ki so se neustavljivo gnali proti cilju, da se spočijejo in pripravijo na nove izzive kot glasbeniki in ustvarjalci. To bo tudi priložnost, da uživajo v običajnih življenjih kot mladi ljudje v dvajsetih letih, četudi le za kratek čas. V tem času se bo vsak sproščal po svoje. Vrnili se bodo osveženi in spočiti, da vam bodo vrnili vso ljubezen, ki jim jo izkazujete. Hvala," je v uradni izjavi v imenu zasedbe BTS zapisal njihov menedžment Big Hit Entertainment.

To bo prvič, da je si bo zasedbavzela dopust, saj so neutrudno delali in nastopali vse od nastanka leta 2013 naprej. Zaenkrat ni jasno, za koliko časa so se umaknili s scene, čeprav velja, da so v teh letih postali ena največjih fantovskih skupin na svetu, ki ima velikansko in predano bazo oboževalcev in predvsem oboževalk.

Člani skupine RM, Jungkook, Jin, Suga, J-Hope, JimininV so postali prav korejska zasedba, ki je letos dosegla vrh britanske lestvice in tudi vrh ameriške lestvice albumov, junija pa prva korejska zasedba, ki je nastopila na stadionu Wembley. Njihov albumLove Yourself: Tearje bil tudi prvi na iTunesovi lestvici v več kot 70 državah.